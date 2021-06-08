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美議員乘軍機訪台 共軍東部戰區演練搶灘登陸作戰
美國三名參議員6日乘美軍C-17運輸機抵達台灣引熱議，台海局勢持續緊張之際，隸屬中共解放軍東部戰區的第72集團軍演練裝載航渡、搶灘登陸，引發關注。
大陸官媒央視《軍事報道》節目，及中共解放軍東部戰區官方微博6月7日發布的畫面顯示，第72集團軍組織部隊在東南沿海展開裝載航渡演練，探索複雜海況下，應急裝載、遠程航渡、搶灘登陸等戰法訓練。
報導稱，此次訓練對裝備、物資進行裝卸載水上駕駛訓練，有效檢驗了裝備的整體性能，提高了指揮協同和應急處置能力。影片中，兩棲輪式裝甲車出鏡。
此前一天，央視軍事頻道還發布第72集團軍兩棲裝甲偵察車野外訓練的畫面。
據介紹，第72集團軍偵察分隊利用某型輪式裝甲偵察車進行偵察。該偵察車是水陸兩棲戰車，可以應對多種環境，具有情報傳輸和定位導航能力。
6月6日，美國3名聯邦參議員搭乘美軍C-17運輸機抵達台灣引輿論熱議。對於美軍機降落台灣，有中國大陸網友留言稱「這不是踐踏了我們的底線嗎？」更有激動的網友更聲稱要反擊：「把飛機打下來！」「直接上彈打下來！」台灣網友則留言稱「大陸只是打『嘴炮』。」
而大陸《環球時報》2020年就曾發表評論稱，若有美國軍機在台灣境內直接起降，將是嚴重事件，「台海戰爭將就此打響」。
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