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評美3議員搭軍機訪台 陸國防部：惡劣的政治挑釁

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國防部發言人吳謙。圖／大陸國防部網站
大陸國防部發言人吳謙。圖／大陸國防部網站

美國三名議員搭乘軍機訪台，宣布捐贈台灣疫苗，也會見了蔡英文總統。大陸國防部發言人吳謙今指出，「這是非常惡劣的政治挑釁」，要求美方停止與台灣開展任何形式的官方往來與軍事聯繫，不向台獨發出錯誤訊號。

據大陸國防部官方微博消息，吳謙表示，美國議員搭乘軍機訪台，利用台灣問題搞「政治秀」，挑戰一個中國原則，妄圖達到「以台制華」的目的，這是非常惡劣的政治挑釁，中方對此表示堅決反對。

吳謙指出，「美方的這種行徑嚴重違反聯合國2758號決議和國際社會關於一個中國的共識，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美關係的基礎和台海和平穩定，嚴重損害包括臺灣同胞在內的全體中華兒女的根本利益，是極不負責任的，也是非常危險的。」

他另方面又批評，民進黨當局「挾洋自重」，置台海和平與民族大義於不顧，最終必將玩火自焚。

吳謙表示，「中方要求美方立即停止與台灣地區開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。台灣的前途在於祖國統一，台灣同胞的福祉繫於民族復興。祖國必須統一，也必然統一。」

他最後說，「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國人民解放軍將不惜一切代價，堅決予以迎頭痛擊，堅決捍衛國家統一和領土完整。」

台獨 台海

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