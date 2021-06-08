加國稱中國專制主義和脅迫外交是威脅 陸嗆「充滿偏見」

加拿大外長加爾諾7日稱，中國大陸日益增長的專制主義和脅迫外交對包括加國在內的民主國家構成挑戰，並稱要爭取讓加拿大籍前外交官康明凱及商人邁克爾平安回國。大陸外交部8日對此駁斥，並稱「加方有關言論無視基本事實，充滿意識形態偏見。」

澎湃新聞報導，大陸外交部發言人趙立堅於8日的例行記者會上表示，加方有關言論無視基本事實，充滿意識形態偏見，中方對此堅決反對。

趙立堅強調三點：第一，中國的發展關鍵在於走出了一條適合中國國情的發展道路，也就是中國特色社會主義道路，實踐已經證明這條道路不僅使14億中國人民擺脫了貧困落後，也讓中華民族再次為人類進步事業做出了重大貢獻。「我們從不搞什麼制度輸出和制度競爭，而是主張各國都走符合自身國情和民眾需要的發展道路，彼此之間相互尊重，相互借鑑。刻意將中西方關係渲染為民主和威權之爭，試圖以意識形態畫線，將世界各國標籤化，這本身就不客觀、不理性、不民主。」

第二，中國一直是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一套規則，以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則。他強調，「一個或幾個國家沒有資格單方面定義國際秩序，更沒有資格將自己的標準強加於人。」

趙立堅表示，第三，脅迫外交的帽子扣不到中方頭上。「中方已經多次就加拿大公民康明凱、邁克爾闡明立場，二人因涉嫌危害中國國家安全犯罪，中國司法機關依法逮捕並起訴，目前案件正在審理中。」而孟晚舟在沒有違反任何加拿大法律的情況下，被加方無理拘押，至今已經超過900天，加方應該做的是反躬自省，立即糾正錯誤，釋放孟晚舟，並讓她平安回到中國。