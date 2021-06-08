快訊

技術問題惹禍？FT、紐時、彭博等新聞網站全部大斷線

莊季燁你在哪？居家檢疫者填假地址失聯 鄭文燦發文急尋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸外交部：「維吾爾特別法庭」只有表演沒有真相

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞
大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞

針對維吾爾特別法庭日前在倫敦舉行聽證會一事，大陸外交部發言人趙立堅8日在例行記者會上表示，所謂的維吾爾特別法庭完全與法律無關，純粹是一場反華鬧劇，這個法庭只有表演，沒有真相。

中新網報導，維吾爾特別法庭4日至7日在倫敦舉行聽證會，指控大陸政府在新疆侵犯人權，涉及種族滅絕。

趙立堅表示，所謂的維吾爾特別法庭完全與法律無關，純粹是一場反華鬧劇。這個法庭只有表演，沒有真相；只有預設的結論，沒有事實的支撐；只有對法律的褻瀆，沒有對公正的維護。

趙立堅稱，該法庭最大的金主是鼓吹分裂思想的反華組織世維會；所謂的庭長傑佛瑞•尼斯是臭名昭著的國際人權圈濫訴專業戶，與各種反華勢力關係密切。所謂專家，不過是澳洲戰略政策研究所、鄭國恩等長期汙衊抹黑中國大陸的謠言製造者。所謂證人，不過是編造各種不存在的所謂迫害事件的演員。

趙立堅說，那些別有用心的人自導自演的拙劣表演，終究是一場徒勞。

趙立堅 維吾爾 人權

延伸閱讀

停擺四年TIFA復談有望？外交部：積極推動重啟

陸新任駐英大使鄭澤光履新 稱光榮使命也是沉甸甸責任

我駐印尼代表處新增2人確診 7日起暫停領務服務

友邦總統稱挺台、對陸疫苗沒興趣 外交部感謝堅定支持

相關新聞

陸外交部：「維吾爾特別法庭」只有表演沒有真相

針對維吾爾特別法庭日前在倫敦舉行聽證會一事，大陸外交部發言人趙立堅8日在例行記者會上表示，所謂的維吾爾特別法庭完全與法律...

兩岸成長最快50強獨家榜單：特斯拉也害怕的中國電動車對手是誰？

2021年《天下》兩岸三地一千大企業排行榜，「成長最快50強」企業中，出現不少難以忽視的新面孔，多家新能源公司營收出現108%至369%的翻倍成長。它們是誰，為何讓特斯拉在中國祭出15次降價迎戰？

王毅：透過「中國東協疫苗之友」打造疫苗生產分配中心

北京持續推進疫苗外交，重點鎖定東協國家。大陸國務委員兼外長王毅在紀念中國東協建立對話關係30周年特別外長會上致詞表示，可...

評中共「戰狼外交」 星前外長：優雅一點效果更好

針對近年來，中國大陸的外交風格被認為變得更加強硬，甚至被視為戰狼，新加坡前外長楊榮文認為，「戰狼外交」並不總是符合中國自...

加國稱中國專制主義和脅迫外交是威脅 陸嗆「充滿偏見」

加拿大外長加爾諾7日稱，中國大陸日益增長的專制主義和脅迫外交對包括加國在內的民主國家構成挑戰，並稱要爭取讓加拿大籍前外交...

香港國安處拘兩人 涉派發「港獨」傳單

香港警方周一（7日）表示，國安處人員周日(6日)在深水埗及港島西區，分別拘捕一名17歲青年及一名45歲女子，兩人涉串謀刊印丶發布丶分發丶展示或復制煽動刊物，案件周二（8日）在西九龍裁判法院提堂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。