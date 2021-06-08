聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸外交部：「維吾爾特別法庭」只有表演沒有真相
針對維吾爾特別法庭日前在倫敦舉行聽證會一事，大陸外交部發言人趙立堅8日在例行記者會上表示，所謂的維吾爾特別法庭完全與法律無關，純粹是一場反華鬧劇，這個法庭只有表演，沒有真相。
中新網報導，維吾爾特別法庭4日至7日在倫敦舉行聽證會，指控大陸政府在新疆侵犯人權，涉及種族滅絕。
趙立堅表示，所謂的維吾爾特別法庭完全與法律無關，純粹是一場反華鬧劇。這個法庭只有表演，沒有真相；只有預設的結論，沒有事實的支撐；只有對法律的褻瀆，沒有對公正的維護。
趙立堅稱，該法庭最大的金主是鼓吹分裂思想的反華組織世維會；所謂的庭長傑佛瑞•尼斯是臭名昭著的國際人權圈濫訴專業戶，與各種反華勢力關係密切。所謂專家，不過是澳洲戰略政策研究所、鄭國恩等長期汙衊抹黑中國大陸的謠言製造者。所謂證人，不過是編造各種不存在的所謂迫害事件的演員。
趙立堅說，那些別有用心的人自導自演的拙劣表演，終究是一場徒勞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言