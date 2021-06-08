陸外交部：「維吾爾特別法庭」只有表演沒有真相

針對維吾爾特別法庭日前在倫敦舉行聽證會一事，大陸外交部發言人趙立堅8日在例行記者會上表示，所謂的維吾爾特別法庭完全與法律無關，純粹是一場反華鬧劇，這個法庭只有表演，沒有真相。

中新網報導，維吾爾特別法庭4日至7日在倫敦舉行聽證會，指控大陸政府在新疆侵犯人權，涉及種族滅絕。

趙立堅表示，所謂的維吾爾特別法庭完全與法律無關，純粹是一場反華鬧劇。這個法庭只有表演，沒有真相；只有預設的結論，沒有事實的支撐；只有對法律的褻瀆，沒有對公正的維護。

趙立堅稱，該法庭最大的金主是鼓吹分裂思想的反華組織世維會；所謂的庭長傑佛瑞•尼斯是臭名昭著的國際人權圈濫訴專業戶，與各種反華勢力關係密切。所謂專家，不過是澳洲戰略政策研究所、鄭國恩等長期汙衊抹黑中國大陸的謠言製造者。所謂證人，不過是編造各種不存在的所謂迫害事件的演員。

趙立堅說，那些別有用心的人自導自演的拙劣表演，終究是一場徒勞。