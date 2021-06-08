王毅：透過「中國東協疫苗之友」打造疫苗生產分配中心

北京持續推進疫苗外交，重點鎖定東協國家。大陸國務委員兼外長王毅在紀念中國東協建立對話關係30周年特別外長會上致詞表示，可探討依托「中國東盟疫苗之友」建立專家小組，加強疫苗研發、生產、採購、接種、監管合作，致力於打造區域疫苗生產和分配中心，助力地區疫苗的可負擔性和可及性。

據大陸外交部網站今天發布，王毅表示，進入新的歷史時期，中國東協要著眼未來30年，共同實現好、維護好、發展好東亞特色的區域合作之路，打造更高水平的中國東協戰略夥伴關係，構建更為緊密的命運共同體。中方提出以下幾點建議：

第一，深化抗疫合作。周邊國家始終是中國抗疫合作的優先對象，中方將繼續發揮負責任大國作用，盡己所能向東協國家提供疫苗，回應各國的需求。雙方可探討依托「中國東盟疫苗之友」建立專家小組，加強疫苗研發、生產、採購、接種、監管合作，致力於打造區域疫苗生產和分配中心，助力地區疫苗的可負擔性和可及性。抓緊落實好中國東協公共衛生合作倡議，繼續支持東協應急醫療物資儲備庫，協同推進10+3儲備中心建設。

第二，推動經濟復甦。當前疫情不斷反覆，人員、貨物、服務流動持續受限。一些國家推行無底線貨幣寬鬆政策，在全球範圍輸出通貨膨脹，阻礙世界經濟有序恢復與均衡發展。要抓住數位經濟和綠色經濟發展的重要機遇，以支持落實《東協全面復甦框架》為主線，打造中國東協疫後復甦合作新高地和新格局。加快制訂數位經濟合作行動計劃，探討達成中國—東協數據安全倡議。

第三，提升關係水平。要進一步密切高層往來，增進領導人之間的戰略溝通，強化對雙方關係政治引領。中國與大多數東協國家在雙邊層面已建立全面戰略夥伴關係。在此基礎上，雙方可探討將中國東協關係提升為全面戰略夥伴，展現團結合作的意願和決心。

第四，盡早達成南海行為準則。維護南海地區和平穩定符合中國與東協國家的根本利益。中方願意與南海當事方加強對話協商，妥善管控分歧，不斷增進互信，共同維護南海局勢的總體穩定，避免採取可能激化矛盾的單方面行動。

王毅提到，此次會議期間舉行了《南海各方行為宣言》高官會，商定重啟南海行為準則線下磋商。要乘勢而上，繼續全面有效落實《宣言》，盡早達成一個實質、有效、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的準則，向世界展示我們有信心、有能力、有智慧共同維護好地區和平穩定。

第五，堅持維護多邊主義。多邊主義是東亞合作取得積極進展的重要法寶。中方堅定支持東協輪值主席國汶萊今年發表倡導多邊主義的聲明。面對層出不窮的困難挑戰，我們應恪守《聯合國憲章》宗旨原則，維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護髮展中國家的正當權益，推動國際關係實現民主化。

第六，共同弘揚亞洲價值。作為近鄰，我們歷史淵源深厚，文化相通相近，擁有爭取民族解放和國家獨立的相似經歷，胸懷實現經濟發展和人民幸福的共同渴望。應紮根東方傳統，加強文明互鑑和人文交流，弘揚亞洲價值理念，為全球和區域治理貢獻正能量。我們要自主自立自強，支持東協一體化建設，打造更緊密的命運共同體。