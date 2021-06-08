疫苗這件事 央視諷蔡政府像發現新大陸

大陸央視今（8）日發表熱評，諷刺在疫苗這件事上，蔡政府好像發現新大陸一般，非常得意於自己終於找到了一條謀「獨」的新捷徑，那就是抱緊美日的大腿絕不放手。

文章指，當全世界都在忙著擋新冠病毒的時候，只有民進黨當局忙著擋疫苗。面對大陸的善意和台灣民眾期盼使用大陸疫苗的急迫心情，民進黨當局百般阻撓大陸疫苗輸台。顯然易見，在疫苗與台獨之間，民進黨當局選擇的是後者。

文章稱，以疫謀獨的想法，就從來沒從民進黨當局官員們的腦袋裡刪除過。在台灣民眾的生命健康遭到病毒威脅的情況下，大陸始終表示願盡最大努力給予協助，多次表示讓台灣同胞儘快有疫苗可用，願向台灣同胞提供安全高效的疫苗；而民進黨當局，則始終把工作重點放在處心積慮挑釁兩岸關係、勾結美國政治操弄台獨上。

文章指出，6月7日，國台辦罕見地在同一天接連兩次發聲，一次是針對美國3名參議員訪台做出回應；另一次是針對台灣綠媒誣稱大陸曾阻撓日本向台提供疫苗做出回應。

文末表示，有個事實是民進黨當局一定要正視的：早一天開放大陸疫苗，才能早一天讓台灣民眾的生命健康安全得到保障。