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香港打不完快過期的疫苗 這個國家搶著要

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
尼泊爾駐香港總領館已向港府申請，接收香港剩餘的疫苗以運往尼泊爾應急。 中新社資料照片
尼泊爾駐香港總領館已向港府申請，接收香港剩餘的疫苗以運往尼泊爾應急。 中新社資料照片

香港無線新聞（TVB）報導，尼泊爾駐香港總領館已向港府申請，接收香港剩餘的疫苗以運往尼泊爾應急。

尼泊爾新冠疫情嚴峻，全國僅有7.25%的人口接種過至少一劑疫苗。港府日前表示，香港市民對復必泰疫苗需求漸趨疲弱，而疫苗又即將過期，為避免浪費，或將過剩的疫苗捐贈給有需求的地區。

尼泊爾駐港總領館領事庫瑪•古隆表示，尼泊爾多個城市的醫院都人滿為患，急需醫療物資，而新冠疫苗在南亞短缺，總領館正向特區政府申請接收香港剩餘的疫苗。

他還表示，香港現有的兩款疫苗（科興和復必泰），不管數量多少，尼泊爾都樂於接收，也願意出錢購買。尼泊爾6月4日已批准緊急使用科興新冠疫苗。

香港特首林鄭月娥8日表示，香港經過30多天無本地確診個案後，上周六再次出現未找到源頭的本地個案，而且帶有傳播力較高的變種病毒，對於出現本地感染個案有些失望，但也非常關心，一定嚴陣以待。

林鄭月娥指出，港府有意為抵港及檢疫人士增加檢驗新冠病毒抗體，認為能增加保護網，衞生防護中心正研究檢驗的地點及方式。

新冠疫苗 香港特首 尼泊爾

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