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專家：中國疫苗定位防發病 非針對防感染

中央社 / 台北8日電

中國疾控中心研究員邵一鳴說，中國當前COVID-19疫苗定位是二級預防，「保護率是針對發病的，不是針對感染的，所以會有一些人打完疫苗也可能被感染」。

陸媒每日經濟新聞7日報導，身兼世界衛生組織疫苗研發委員會顧問的邵一鳴在博鼇亞洲論壇全球健康論壇第二屆大會期間回答媒體相關提問。

他說，疫苗的保護作用可以分為三級，一級預防是「防感染」，可以保護接種者不感染，這是最理想的；二級預防是「防發病」，或者說使輕症不變成重症甚至發展至死亡；三級預防就是哪怕感染了，有一點症狀，但體內病毒量很少，很難傳給別人，即「防傳播」。

邵一鳴接著說：「我們現在疫苗定位是二級預防，保護率是針對發病的，不是針對感染的。所以會有一些人打完疫苗也可能被感染。」

接種了疫苗還感染的機率有多少？他表示機率並不高，現在還沒有大量的測試。但以美國來看，9000多萬人打完疫苗後大概9000多人還會感染，是萬分之一的概率。但這個統計不一定完全。

至於疫苗的效力可以持續多久，邵一鳴表示，不同類型的疾病和不同類型的疫苗，疫苗保護期長短不一。COVID-19是新的疾病，大家正在積累這些資料，再根據資料考慮在什麼時間需要加強疫苗接種。

但他說，無論接種人群的免疫消退到什麼程度，「打過疫苗的人跟沒有打過的人是完全不一樣的」。打過疫苗的人哪怕抗體一點都測不出來了，他體內還有大量的免疫記憶細胞，只要再碰到病毒，就會有很強的免疫基礎。「所以說接種疫苗一定會比沒有接種疫苗好。」

邵一鳴並表示，目前已經發表的資料顯示，現有COVID-19疫苗對變異病毒仍然有效。

疫苗 COVID-19

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