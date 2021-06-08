香港國安處拘兩人 涉派發「港獨」傳單

（德國之聲中文網）香港警方周一（7日）表示，國安處人員周日(6日)在深水埗及港島西區，分別拘捕一名17歲青年及一名45歲女子，兩人涉串謀刊印丶發布丶分發丶展示或復制煽動刊物，案件周二（8日）在西九龍裁判法院提堂。

消息指涉案人士月前曾在灣仔區派發「港獨」傳單，被控《刑事罪行條例》第10條「發表煽動文字」罪。

據該條例第10條1(b)，任何人發表煽動文字即屬犯罪，第一次定罪可處罰款5000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。

「快必」譚得志已還押10個月

過去一年，香港警務處國安處曾多次引用《刑事罪行條例》第10條拘控異見人士。

今年2月，國安處拘捕D100網台主持尹耀升（外號「傑斯」），指他涉嫌在節目上要求外國制裁香港等，罪名是《刑事罪行條例》第10條中1（a）條「作出具煽動意圖的作為」，目前還押候審。

而在去年9月6日，人民力量副主席譚得志（外號「快必」）被國安處拘捕，涉違《刑事罪行條例》第10條中1（b）「發表煽動文字」。他被指於去年6月底至8月擺設街站其間發表「引起對政府的憎惡或藐視」等言論，據悉曾高呼「光復香港丶時代革命」丶「黑警死全家」等口號。他多次申請保釋被拒，目前仍在還押候審。

國安處高級警司李桂華當時簡介案情時，承認調查初期是循是否有人違反《國安法》第21條的「煽動分裂國家」罪，但搜證及與律政司商量後，改以《刑事罪行條例》拘控。

「殖民地惡法」違人權

《刑事罪行條例》始於1938年，自1967年的六七暴動後再沒引用有關條例，被指是殖民地惡法，法例古舊且定義廣泛，當中「煽動意圖」條文仍包含「女皇陛下」等字眼。

香港大學法律學院首席講師張達明曾在香港電台節目《千禧年代》表示，當年制定《刑事罪行條例》第9及第10條時，未有人權法案或現今《基本法》關於保障人權及言論自由的條文，故認為該法律並不符合人權保障。

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