中共迎接建黨百年 天安門周末舉行慶典演練

今年7月1日是中共建黨一百周年，北京將舉行相關紀念慶典，這個周末，北京計劃進行「核心要素演練」，以確保活動當天順利進行。

據北京日報今天報導，北京市公安局發布有關中共建黨百年「核心要素演練」期間交通管制的通告。

通告稱，6月12日至13日，天安門地區及長安街沿線舉行中共建黨百年慶祝大會「核心要素演練」。期間，天安門周邊多條道路禁止機動車通行和停放。

天安門地區管委會早前也公布，天安門廣場6月23日至7月1日暫停開放，進行中共建黨百周年慶祝大會搭建施工工作。

據香港01報導，中共中央宣傳部副部長王曉暉此前在3月23日的記者會上宣布，將以「中共中央」名義舉行慶祝大會，中共總書記習近平將發表講話。

按照慣例，中共退休領導人如江澤民、胡錦濤、溫家寶、朱鎔基等也將會參加公開活動，除非身體條件不允許。

另有消息指，中共將在大慶期間進行「建黨100周年慶祝表演」活動，其中解放軍將出動直-10、直-18、直-20直升機，殲-20隱身戰機參與表演。但該消息暫未得到證實。

自習近平上台以來，其主導的大閲兵有2015年抗戰勝利日大閲兵、2017年解放軍建軍朱日和沙場點兵、2018年南海大閲兵、2019年青島閲兵、2019年國慶大閲兵。