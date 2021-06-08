快訊

沒有副作用表示疫苗無效？接種疫苗前先看常見QA

聽新聞
test
0:00 / 0:00

評中共「戰狼外交」 星前外長：優雅一點效果更好

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）對美國的長篇指責，顯示中共「戰狼外交」模式加速全面升級。 圖／法新社
中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）對美國的長篇指責，顯示中共「戰狼外交」模式加速全面升級。 圖／法新社

針對近年來，中國大陸的外交風格被認為變得更加強硬，甚至被視為戰狼，新加坡前外長楊榮文認為，「戰狼外交」並不總是符合中國自身利益；有時候謙虛一點、優雅一點，效果反而更好。

楊榮文接受大陸環球時報專訪時表示，他對中國外交官和發言人被迫採取較激烈的方式回應西方的批評並不感到驚訝，因為西方許多批評並不合理，有些甚至是毫無道理。在這種情況下，尤其對於中國的民眾來說，中國外交官犀利有力的回應非常重要。

他表示，戰狼外交是西方給中國貼上的一個標籤，這麼做相當「聰明」，因為中國是處於守勢的一方，「他們批評你後，當你用同樣的語氣回敬他們時，你就成了戰狼。」他也問過一些西方朋友：「你們覺得西方外交官和評論員是戰狼嗎？」他們沒有回答。實際上，中國只是把別人給它的東西奉還回去而已。

不過，他也表示，戰狼外交並不總是符合中國自身利益。有時候謙虛一點、優雅一點，效果反而更好。微笑著諷刺也是一種有效的回覆方式。此外，語言技巧只是最表層的東西，要贏得一場爭論，不僅要靠怎麼說，更要靠事實是什麼。香港、新疆等問題都是一場有關事實的鬥爭。親歷過和了解過事實的人需要站出來發聲，告訴世界到底發生了什麼。中國需要在擺事實方面下更大的功夫。

記者問道：如何看待中國共產黨執政的持久性？認為中共今後面臨的最大挑戰是什麼？

楊榮文說，腐敗是中國社會的長期問題，只要腐敗存在，無論是什麼樣的制度，都無法再被稱為人民的政府。所以，大陸國家主席習近平扭轉了中國腐敗的趨勢，這對中國社會大有裨益。倘若能繼續控制腐敗，中國的未來將非常光明。

他提到，今年是中國共產黨成立100周年。回頭看過去的成績是相對容易的，而向前看是更難的。中共在建黨百年之際最重要的是回顧過去、汲取經驗與教訓，以便繼續前進。在這個過程中，中國和中共可以向其他國家學習，他認為，中國通往未來的路一定是非常獨特的。

中共 共產黨 習近平

延伸閱讀

王毅會菲外長：合作從不附政治條件 也不存在陷阱

京使館區商家穿「戰狼」衣 外媒記者諷：可愛形象呢？

美俄峰會前夕 王毅通話俄外長「中俄應共同抵制美」

赴美旅客都是「這2類人」 前外交官曝出國打疫苗真相：做得到

相關新聞

中共推反外國制裁法 分析：中美戰略競爭進入法律戰

近年，西方國家就涉疆涉港議題，對香港官員在內的一些中方官員實施「制裁」，中方亦展開「反制裁」。港媒報導，大陸十三屆全國人...

評中共「戰狼外交」 星前外長：優雅一點效果更好

針對近年來，中國大陸的外交風格被認為變得更加強硬，甚至被視為戰狼，新加坡前外長楊榮文認為，「戰狼外交」並不總是符合中國自...

美參議員搭軍機來台 港媒：大陸反應克制

美國三名參議員6日搭乘美軍C－17運輸機旋風式訪台，大陸外交部、國台辦7日做出回應。香港中評社今（8）日發表快評文章指出...

新加坡前外長楊榮文：憂美打台灣牌 美中關係恐坍塌

新加坡前外交部長楊榮文接受大陸環球時報專訪時表示，他尤其擔心的是，美國會打台灣牌；台灣問題是整個中美關係的基礎，它不是一...

廣東新增19例本土確診 廣州疫情仍吃緊

廣東省衛健委微信公眾號今（8）日披露，廣東省7日新增10例新冠肺炎本土確診病例，全部來自廣州；另有本土無症狀感染者轉確診...

中共迎接建黨百年 天安門周末舉行慶典演練

今年7月1日是中共建黨一百周年，北京將舉行相關紀念慶典，這個周末，北京計劃進行「核心要素演練」，以確保活動當天順利進行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。