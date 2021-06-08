評中共「戰狼外交」 星前外長：優雅一點效果更好

針對近年來，中國大陸的外交風格被認為變得更加強硬，甚至被視為戰狼，新加坡前外長楊榮文認為，「戰狼外交」並不總是符合中國自身利益；有時候謙虛一點、優雅一點，效果反而更好。

楊榮文接受大陸環球時報專訪時表示，他對中國外交官和發言人被迫採取較激烈的方式回應西方的批評並不感到驚訝，因為西方許多批評並不合理，有些甚至是毫無道理。在這種情況下，尤其對於中國的民眾來說，中國外交官犀利有力的回應非常重要。

他表示，戰狼外交是西方給中國貼上的一個標籤，這麼做相當「聰明」，因為中國是處於守勢的一方，「他們批評你後，當你用同樣的語氣回敬他們時，你就成了戰狼。」他也問過一些西方朋友：「你們覺得西方外交官和評論員是戰狼嗎？」他們沒有回答。實際上，中國只是把別人給它的東西奉還回去而已。

不過，他也表示，戰狼外交並不總是符合中國自身利益。有時候謙虛一點、優雅一點，效果反而更好。微笑著諷刺也是一種有效的回覆方式。此外，語言技巧只是最表層的東西，要贏得一場爭論，不僅要靠怎麼說，更要靠事實是什麼。香港、新疆等問題都是一場有關事實的鬥爭。親歷過和了解過事實的人需要站出來發聲，告訴世界到底發生了什麼。中國需要在擺事實方面下更大的功夫。

記者問道：如何看待中國共產黨執政的持久性？認為中共今後面臨的最大挑戰是什麼？

楊榮文說，腐敗是中國社會的長期問題，只要腐敗存在，無論是什麼樣的制度，都無法再被稱為人民的政府。所以，大陸國家主席習近平扭轉了中國腐敗的趨勢，這對中國社會大有裨益。倘若能繼續控制腐敗，中國的未來將非常光明。

他提到，今年是中國共產黨成立100周年。回頭看過去的成績是相對容易的，而向前看是更難的。中共在建黨百年之際最重要的是回顧過去、汲取經驗與教訓，以便繼續前進。在這個過程中，中國和中共可以向其他國家學習，他認為，中國通往未來的路一定是非常獨特的。