新加坡前外長楊榮文：憂美打台灣牌 美中關係恐坍塌

新加坡前外交部長楊榮文接受大陸環球時報專訪時表示，他尤其擔心的是，美國會打台灣牌；台灣問題是整個中美關係的基礎，它不是一張牌，而是一塊巨岩，一旦開始玩弄巨岩，那它所支撐著的兩個大國間關係的所有架構都會瞬間坍塌。

據環球網報導，記者問道：未來十年至二十年裡，中美會不會發生軍事衝突？這種衝突發生在南海的概率有多大？如果出現這種情況，您認為東南亞國家會作何選擇？

楊榮文回應表示，中美之間的軍事衝突可能會影響到整個世界，並使人類發展遭到巨大挫折。他尤其擔心的是，美國會打台灣牌。正如季辛吉此前提醒美國人的那樣，台灣問題是整個中美關係的基礎，它不是一張牌，而是一塊巨岩，一旦開始玩弄巨岩，那它所支撐著的兩個大國間關係的所有架構都會瞬間坍塌。

他表示，注意到美國國務院取消了一些此前針對台灣的限制，但還是有一些清晰的指引和其他限制。不過要注意的是，美國國會也會有自己的想法，而且他們很容易被情緒左右。比如中美倘若在東海或南海發生有人員傷亡的事故，那麼在美國，情緒可能會失控，這是十分危險的。

他認為，如果中國和美國發生軍事衝突，能想像屆時東南亞國家會陷入怎樣的困境之中。沒有人會願意被牽扯進去。

記者問：您曾在一次訪談中表示，未來相當長一段時間裡，中美關係將在冷戰與冷和平之間交替度過。冷戰比較好理解，請問冷和平是什麼意思？

楊榮文表示，冷戰就是美國和蘇聯之間曾經發生的事情，經濟完全脫鉤，意識形態對抗，代理人衝突等。從這個意義上來說，中美目前沒有處在冷戰中。他把當前的形勢稱之為冷和平，即競爭多於合作，猜疑大於信任。一定程度的技術脫鉤是不可避免的，但總體來說，中美仍然在很多層面上緊密地聯繫在一起。只是這種和平可能會變得越來越冷，向著冷戰的方向發展。希望我們不會看到這樣的一天。

記者再問：您認為中國成為一個真正可以平視美國的超級大國的可能性有多大？如果中國成為超級大國，亞洲和世界的地緣政治版圖會有哪些重要變化？

楊榮文表示，中國的經濟體量將超過美國。不過在未來很長一段時間裡，美國將繼續是世界上最發達的國家，因為其財富、技術、資本存量不僅存在於美國，還遍布全世界，一個例子就是金融系統。

不過，他指出，中國已被不少美國人視為挑戰，這既是因為其體量大，也是因為中國人的團結統一。倘若像印度一樣，因為語言、宗教、種姓等原因實際上分成好多塊，美國可能根本不會擔心。在中國，雖然不同地方的人可能說著不同的方言，但幾乎所有人都認為自己是華夏子孫，大家讀著同樣的文學作品，有著共同的英雄傳說，分享著同樣的歷史記憶。這些都使得中國高度統一且富有競爭力。

他提到，另一個需要思考的問題是，中國真的希望成為一個像蘇聯或美國那樣的超級大國嗎？中國希望向其他國家輸出其治理體系和哲學嗎？他認為這不是中國人的期待。中國人的哲學是與鄰為善，互相幫助。這是和有傳教士文化的西方截然不同的心態。美國人總是認為自己是例外的，是天選之國，命中註定要向世界傳播自己的價值觀。蘇聯對自己也有類似的定義。而中國無論從本能、歷史傳統和自身利益出發，都不會這麼做。

他表示，不認為中國會想取代美國老大的地位。中美之間或將不可避免地發生一些衝突，而且可能持續多年。但總有一天美國會意識到，中美有本質上的不同。正因為這一底色不同，兩國合作共存的可能性更大。中國應當堅持這一點，因為這將決定世界走向戰爭還是和平。