陸新任駐英大使鄭澤光履新 稱光榮使命也是沉甸甸責任

中國大陸駐英大使劉曉明證實將離任回大陸，大陸外交部前副部長鄭澤光已抵達英國履新，出任駐英國大使。鄭澤光抵達倫敦履新時，發表題為《堅持正確方向，推進中英互利合作》的致詞，表示期待著與英國政府和各界朋友一道，加強接觸與溝通，增進兩國人民相互了解，促進雙方各領域互利合作。

鄭澤光說，35年前曾作為公派留學生到英國學習，當時中國留英學生只有幾百人，目前這個數字已超過20萬。中英兩國人民對加強交往與合作都有著強烈的願望。雙方要繼續為兩國人民鋪設更多的交往之路，架起更好的合作之橋，打造更實的友誼之基。

鄭澤光指出，在這一重要時刻擔任中國駐英國大使，既是光榮的使命，更是沉甸甸的責任。將牢記重托，勤奮工作，為推動中英關係行穩致遠而不懈努力。

據星島網報導，鄭澤光出生於1963年10月，廣東普寧人，1986年進入大陸外交部工作後獲得赴英留學機會，公派英國卡迪夫大學學習。在大陸外交部任職期間，曾三次派駐美洲，2008至2010年期間，他擔任北美大洋洲司司長。2010年7月任南京市委常委，隨後兼任副市長，2013年1月起兼任常務副市長。在南京任職三年後，2013年5月，鄭澤光回到外交部，擔任部長助理。

2015年，52歲的鄭澤光升任大陸外交部副部長，成為當時外交部最年輕的副部長。任職外交部副部長期間，鄭澤光分管美洲、大洋洲和拉美地區事務。新華社報導顯示，鄭澤光曾多次參與中美經貿高級別磋商。