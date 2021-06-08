中共建黨一百周年前夕 習近平下鄉考察

在7月1日中共建黨100周年前夕，中共總書記習近平7日赴青海考察調研，考察第一天，他前往西寧的一家企業、一個社區，關注當地產業及基層發展治理。

新華社報導，今年3月7日大陸全國兩會期間，習近平參加青海代表團審議，來自互助土族自治縣的阿生青代表鄉親邀請習近平「再到土鄉來，吃口八眉豬肉，喝口酩餾酒。」三個月後，習近平赴青海考察，這也是他時隔五年後再次踏訪青海高原。

習近平7日下午前往青海聖源地毯集團有限公司，他進入生產廠房、設計部門察看產品生產、設計情況。習近平表示，藏毯產業是符合青海實際的產業，有扶貧致富、推進鄉村振興的作用，還有促進民族團結的作用。他希望青海發展更多這樣的特色產業，靠創新實現更好發展。

此外，習近平也前往西寧市文亭巷社區考察加強基層黨建、開展便民服務等情況。他說，「我到地方考察，總要看看農村、城市社區，看看人民群眾生活得怎麼樣」。一個社區要搞好，一定要有非常強的黨組織領導的基層組織，把社區各方面服務搞周到，把群眾自治性的事情組織好。