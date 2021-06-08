快訊

有用！日媒：美日聯合聲明後 共機繞台次數大幅減少

評／校正回歸召喚「政治回歸」？防疫的陰謀論之亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共建黨一百周年前夕 習近平下鄉考察

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
習近平7日下午前往青海聖源地毯集團有限公司考察。圖/新華社
習近平7日下午前往青海聖源地毯集團有限公司考察。圖/新華社

在7月1日中共建黨100周年前夕，中共總書記習近平7日赴青海考察調研，考察第一天，他前往西寧的一家企業、一個社區，關注當地產業及基層發展治理。

新華社報導，今年3月7日大陸全國兩會期間，習近平參加青海代表團審議，來自互助土族自治縣的阿生青代表鄉親邀請習近平「再到土鄉來，吃口八眉豬肉，喝口酩餾酒。」三個月後，習近平赴青海考察，這也是他時隔五年後再次踏訪青海高原。

習近平7日下午前往青海聖源地毯集團有限公司，他進入生產廠房、設計部門察看產品生產、設計情況。習近平表示，藏毯產業是符合青海實際的產業，有扶貧致富、推進鄉村振興的作用，還有促進民族團結的作用。他希望青海發展更多這樣的特色產業，靠創新實現更好發展。

此外，習近平也前往西寧市文亭巷社區考察加強基層黨建、開展便民服務等情況。他說，「我到地方考察，總要看看農村、城市社區，看看人民群眾生活得怎麼樣」。一個社區要搞好，一定要有非常強的黨組織領導的基層組織，把社區各方面服務搞周到，把群眾自治性的事情組織好。

習近平 考察

延伸閱讀

戰狼外交不見效？ 習改採笑臉政策

戰狼不管用？ 習近平：要塑造可愛的中國形象

習近平促加強國際傳播能力 營造有利外部輿論環境

習近平要求加強國際傳播 營造有利外部輿論環境

相關新聞

中共推反外國制裁法 分析：中美戰略競爭進入法律戰

近年，西方國家就涉疆涉港議題，對香港官員在內的一些中方官員實施「制裁」，中方亦展開「反制裁」。港媒報導，大陸十三屆全國人...

美參議員搭軍機來台 港媒：大陸反應克制

美國三名參議員6日搭乘美軍C－17運輸機旋風式訪台，大陸外交部、國台辦7日做出回應。香港中評社今（8）日發表快評文章指出...

廣東新增19例本土確診 廣州疫情仍吃緊

廣東省衛健委微信公眾號今（8）日披露，廣東省7日新增10例新冠肺炎本土確診病例，全部來自廣州；另有本土無症狀感染者轉確診...

陸新任駐英大使鄭澤光履新 稱光榮使命也是沉甸甸責任

中國大陸駐英大使劉曉明證實將離任回大陸，大陸外交部前副部長鄭澤光已抵達英國履新，出任駐英國大使。鄭澤光抵達倫敦履新時，發...

中國審議反外國制裁法 專家：全民意志對抗西方

中國昨天審議「反外國制裁法（草案）」，分析認為，中國去年起就稱要強化反制美國的法律途徑，此法通過象徵國家行為和全民意志對...

中共建黨一百周年前夕 習近平下鄉考察

在7月1日中共建黨100周年前夕，中共總書記習近平7日赴青海考察調研，考察第一天，他前往西寧的一家企業、一個社區，關注當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。