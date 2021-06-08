王毅會菲外長：合作從不附政治條件 也不存在陷阱

6月7日，大陸國務委員兼外長王毅在重慶會見菲律賓外長陸辛。王毅強調，中國對菲合作從來不附有任何政治條件，也不存在任何所謂陷阱，中方堅持的是互利共贏，追求的是共同發展。

據大陸外交部網站發布，王毅表示，在大陸國家主席習近平和菲總統杜特蒂戰略引領下，中菲關係克服困難，排除干擾，保持著穩定發展勢頭。面對疫情，兩國互施援手，共克時艱，詮釋了遠親不如近鄰的友好情誼。中方願根據菲方需要，繼續向菲提供抗疫物資和疫苗支持，幫助菲方早日徹底戰勝疫情。即將迎來中菲建交46周年紀念日，中方願同菲方本著朋友之間不相互示強、鄰居之間相互照顧的友鄰之道，推動中菲關係更加健康穩定向前發展。

王毅表示，當前中菲務實合作強勁有力，助菲破解疫情背景下發展困局。雙方已經完成和正在實施大批重點項目，對菲投資成倍增長。雙方應悉心維護這一良好局面，充分發揮合作項目的經濟社會效益。

他指出，中菲關係發展也面臨一些困難和挑戰，對於攻擊和抹黑雙方互利合作的言行，我們要保持定力，不為所動，著力推動雙方合作取得更多紮實成果，給兩國人民帶來更多共同利益。中國對菲合作從來不附有任何政治條件，也不存在任何所謂陷阱，我們堅持的是互利共贏，追求的是共同發展。

陸辛祝賀中國共產黨成立100周年，表示在中國共產黨領導下，中國取得脫貧攻堅偉大勝利，創造了人類歷史上前所未有的奇蹟，沒有其它任何國家能取得中國這樣的成就，其中的經驗值得各國借鑒。菲方讚賞中方有力控制住疫情並實現經濟強勁復甦，感謝中方提供的抗疫物資支持，積極評價中國在疫苗國際合作中發揮的關鍵作用，希同中方繼續加強抗疫合作。

陸辛表示，中國已經成為菲律賓最大貿易夥伴，希望雙方進一步密切高層交往，加快推動經貿、基礎設施、網路安全等領域合作，為兩國關係發展不斷注入新動力。作為東協中國關係協調國，菲支持將雙方關係提升為全面戰略夥伴關係，並願為此作出積極努力。

他並稱，菲中合作不存在什麼陷阱，中國一直尋求以自己的發展帶動各國共同發展。菲方反對將人權問題政治化、武器化，各國都有權以適當方式維持國家的安全與穩定。雙方在南海問題上存在的一些分歧具有挑戰性，但這一問題不應該影響蒸蒸日上的兩國友好關係，不應該影響兩國各領域務實合作。菲方願以更加友好和有效的外交方式與中方保持溝通。

同日，王毅也在重慶會見印尼外長蕾特諾。王毅表示，印尼是重要發展中大國和新興經濟體，中方高度重視中印尼關係。中方與印尼疫苗合作一直走在地區國家前列，中方支持印尼成為地區疫苗生產中心，將同印尼深化疫苗研發、生產和分配等全產業鏈合作。這有助於推動疫苗在全球範圍公平合理分配，抵制疫苗民族主義，保障廣大發展中國家人民的生命權和健康權。

蕾特諾祝賀兩國成功舉行高級別對話合作機制首次會議，表示這一新機制建立有助於雙方更好統籌各領域合作，推動中印尼全面戰略夥伴關係在新時期取得更大發展。印尼感謝中方為印尼抗擊新冠肺炎疫情提供寶貴支持，特別是同印尼開展大規模疫苗合作，希望中方繼續支持印尼打造地區疫苗生產中心。