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布達佩斯市長反制復旦大學分校計畫 陸方抗議
針對匈牙利布達佩斯市長日前宣布，為抗議復旦大學匈牙利分校建校計劃，將校區附近4條街道以香港和新疆等元素重新命名。中國大陸駐匈牙利使館發言人表示強烈抗議和嚴厲譴責。
根據大陸外交部網站，中國大陸駐匈牙利使館發言人表示，對布達佩斯市個別政客就涉華和兩國友好合作，發表極端錯誤言論，表示強烈抗議、堅決反對和嚴厲譴責，批評個別政客對中國政治制度和中國人民自主選擇的發展道路橫加攻擊，言談之中充滿意識形態偏見，煽動對立和敵視情緒，粗暴干涉中國內政，蓄意破壞兩國人民友好互利合作。
該發言人表示，中國秉持和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值觀，與匈牙利個別政客基於謊言和虛假資訊基礎上，標榜的所謂「價值觀」有著本質區別。
匈牙利首都布達佩斯上星期六有民眾遊行示威，抗議中國復旦大學在當地建設分校。布達佩斯市長日前宣布，為抗議建校計劃，將校區附近4條街道以香港和新疆等元素重新命名。
據法新社，約有一萬多名匈牙利民眾五日在首都布達佩斯展開示威行動，抗議總理奧班（Viktor Orban）政府要在這座城市興建中國頂尖大學復旦大學分校的計畫。
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