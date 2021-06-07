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大陸全國僑聯：港版國安法下不允許「保存支聯會」

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
香港警方4日下午到維園放置「警察公告」告示並圍起鐵欄，表示根據《公安條例》將維園封閉，以阻止被禁止公眾集會。法新社
香港警方4日下午到維園放置「警察公告」告示並圍起鐵欄，表示根據《公安條例》將維園封閉，以阻止被禁止公眾集會。法新社

香港特區政府派出七千名警員不准民眾在維園紀念「六四」卅二周年後，大陸全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端在香港《明報》撰文，指在《香港國安法》下不允許「保存支聯會」，支聯會只有解散或取締兩個選擇，認為這是必須做的事情，只是時間的問題，不存在支聯會變換形式就可繼續「保存」的空間和可能性，即使刪除「結束一黨專政」一個口號，也不可能改變支聯會「顛覆組織」的性質。

盧文端文章說，支聯會五大綱領中的每一句都是針對中國共產黨的執政地位，實質上是以「民主」之名，行顛覆大陸憲法規定共產黨領導的國家基本制度之實，從成立開始，就違反「一國兩制」原則和大陸憲法的規定。

他說執法機構在處置支聯會的問題，面對兩方面壓力，包括在港版國安法實施後，支聯會堅持向警方申請舉辦六四集會遊行，要求舉辦旨在「結束一黨專政」的大型活動，質疑是挑戰執法機構，逼迫香港警方表態；亦有輿論要求執法機構在法律上，將支聯會明確定性為違反國安法的顛覆性組織，執法機構對這些聲音很難長時間置之不理。

盧文端警告，執法機構現在的取態是對香港支聯會「既往不咎」，如果支聯會自行解散，相信支聯會內的泛民人士會「平安無事」。但假如等到執法機構依法取締，他們將有可能面臨涉及加入違反國安法顛覆組織的追責問題，實際後果就很難預計。

港版國安法 香港 六四

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