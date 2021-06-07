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陸生態環境部：強化減汙降碳 加速綠色轉型

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

陸生態環境部部長黃潤秋5日在西寧舉行的「六五環境日」活動上提出，將把實現減汙降碳協同增效作為總抓手，推動制定實施碳達峰行動方案，進一步強化降碳的剛性舉措。

中新社報導，中國大陸力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。黃潤秋說，面對新形勢新任務新要求，將全面貫徹新發展理念，保持戰略定力，以經濟社會發展全面綠色轉型為引領，加快推動形成節約資源和保護環境的產業結構、生產方式、生活方式、空間格局，統籌汙染治理、生態保護、應對氣候變化，促進生態環境持續改善，努力建設人與自然和諧共生的現代化。

黃潤秋強調，推動形成綠色發展方式，就是要徹底改變過去那種以犧牲生態環境為代價換取一時經濟發展的做法，改變「大量生產、大量消耗、大量排放」的生產模式和消費模式。

黃潤秋指出，將把實現減汙降碳協同增效作為總抓手，推動制定實施碳達峰行動方案，進一步強化降碳的剛性舉措。綜合運用「三線一單」等手段嚴格控制高耗能、高排放項目建設，遏制高碳高排放的舊動能。發展綠色金融，培育綠色低碳技術和產業，激發綠色低碳的新動能。

近期，按照有關要求，大陸各省級生態環境主管部門已通過大陸「全國碳排放權註册登記系統」基本完成配額預分配工作。大陸生態環境部已組織有關單位完成上線交易模擬測試和真實資金測試，正在組織開展上線交易前的各項準備工作，擬於今年6月底前啟動「全國碳市場上線交易」。

陸生

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