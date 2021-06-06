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陸疫苗外交再出擊 東帝汶獲10萬劑：感謝北京非常及時

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
圖為6月5日中國大陸駐東帝汶大使肖建國（左三）在帝力國際機場，與東帝汶副總理多斯桑托斯（右三）進行新冠肺炎疫苗交接儀式。圖／中國大陸駐東帝汶大使館圖片
圖為6月5日中國大陸駐東帝汶大使肖建國（左三）在帝力國際機場，與東帝汶副總理多斯桑托斯（右三）進行新冠肺炎疫苗交接儀式。圖／中國大陸駐東帝汶大使館圖片

美中角力延伸到疫苗外交領域，中國大陸援助東南亞國家東帝汶，向該國提供10萬劑由中國科興生物（Sinovac）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

據香港01報導，中國大陸駐東帝汶大使肖建國與東帝汶副總理多斯桑托斯（Armanda Berta dos Santos）6月5日於帝力國際機場（Dili International airport）進行交接儀式。

肖建國表示，自2021年4月以來，東帝汶疫情形勢惡化，中國始終關注當地疫情發展，高度重視東帝汶提出的援助疫苗請求，在全球疫苗資源稀缺的情況下，決定向對方提供疫苗援助。

多斯桑托斯致詞感謝中方的捐贈。她說，面對來勢洶洶的疫情，東帝汶急需疫苗的保護，中方這批援助非常重要、非常及時。

中國大陸提供的援助物資除了10萬劑疫苗外，還有100,800支針筒。

疫苗 疫情

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