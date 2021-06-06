聽新聞
test
0:00 / 0:00
近8成港校 對執行國安課程感到困難
香港善德基金會聯同新界、港島及九龍地域校長會的問卷調查發現，79%受訪學校表示，對執行香港教育局的《香港國家安全教育課程框架》有困難或很大困難，但相信可以解決。
據香港電台報導，這項調查於4月底至5月中展開，收到218間學校回覆。54%受訪的中小學及幼稚園表示，整體上預備好推行國安教育，其餘學校就指未預備好，包括課程設計、教學材料、教師對國家安全的認識、以及心態上未調整好。
另外，有超過4成受訪學校認為，設計國安教育課程及教材時，相關資料不足，認為資料不足的以幼稚園為主。
善德基金會建議，教育局可以為中小學增設中層主任職位，專責統籌校內國安教育、提供適切的國安教材、定期派專家到學校了解國安教育的情況，以及增加國安教育津貼，並且加強現職老師和準教師對國情的認識。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言