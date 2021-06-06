近8成港校 對執行國安課程感到困難

香港善德基金會聯同新界、港島及九龍地域校長會的問卷調查發現，79%受訪學校表示，對執行香港教育局的《香港國家安全教育課程框架》有困難或很大困難，但相信可以解決。

據香港電台報導，這項調查於4月底至5月中展開，收到218間學校回覆。54%受訪的中小學及幼稚園表示，整體上預備好推行國安教育，其餘學校就指未預備好，包括課程設計、教學材料、教師對國家安全的認識、以及心態上未調整好。

另外，有超過4成受訪學校認為，設計國安教育課程及教材時，相關資料不足，認為資料不足的以幼稚園為主。

善德基金會建議，教育局可以為中小學增設中層主任職位，專責統籌校內國安教育、提供適切的國安教材、定期派專家到學校了解國安教育的情況，以及增加國安教育津貼，並且加強現職老師和準教師對國情的認識。