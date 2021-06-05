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林鄭月娥：港府吸納政黨人才以民建聯為首

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
香港特區政府行政長官林鄭月娥。中新社資料照片
香港特區政府行政長官林鄭月娥。中新社資料照片

香港特區政府行政長官林鄭月娥今（5）日出席民建聯政治研習班開學致詞時表示，香港過去兩年由亂到治，2019年起出現近乎恐怖主義的活動，反中亂港分子鼓吹港獨、自決、攬炒，意圖藉選舉奪權，北京及時制訂港版國安法，落實愛國者治港，讓一國兩制重回正軌。

綜合港媒報導，林鄭月娥指出，要施政暢順，就需要大量有能力的治港人才，選舉並非從政唯一出路，要在真正的行政主導中發揮管治效能，就要走入政府的「熱廚房」。

她稱，本屆港府是歷屆之中吸納最多政黨人才，當中以民建聯為首。外傳民建聯副秘書長葉傲冬有很大機會出任政制及內地事務局副局長，林鄭月娥並沒有證實這個消息。

香港中聯辦副主任何靖也表示，從政者要有堅定愛國立場，在這一點上不能有絲毫含糊，從政者要是堅定愛國者，這是一國兩制核心要義，香港的管治權始終掌握在愛國者手中，國家主權、安全、發展利益才能不受威脅，要站在中華民族偉大復興的戰略高度，謀劃和建設香港未來，期望建設力量更團結合作，讓香港長治久安。

何靖強調，從政者要有堅定愛國立場，在這一點上不能有絲毫含糊，同時要尊重、維護國家根本制度和香港的憲制秩序，不能觸碰三條底線，並要敢於與破壞一國兩制的行徑鬥爭。

香港 一國兩制 林鄭月娥

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