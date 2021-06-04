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中越總理熱線 雙方同意以共識處理海上問題

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國大陸國務院總理李克強。圖／取自觀察者網
中國大陸國務院總理李克強。圖／取自觀察者網

大陸國務院總理李克強今與越南總理范明政通電話。新華社的通稿指出，雙方一致同意按照雙方達成的共識妥善處理海上問題，共同維護南海和平穩定。

據新華社報導，李克強表示，中方願同越方加強在疫情防控、疫苗研發生産等方面的合作。中方願同包括越南在內的相關國家共同努力推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）早日生效，更好造福地區人民。

李克強也說，中國共産黨即將迎來百年華誕。希望雙方不斷增進政治互信，持續深化務實合作，推動中越全面戰略合作夥伴關係再上新台階。

范明政則祝賀中共將成立100年，並說越方願進一步加強對華關係，深化在貿易投資、基礎設施、互聯互通等領域合作，推動兩國關係健康穩定發展。

李克強 越南 南海

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