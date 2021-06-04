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劉結一指個別大國以台制華 堅決遏制台獨

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國台辦主任劉結一。新華社
大陸國台辦主任劉結一。新華社

大陸國台辦主任劉結一今在中共黨刊「黨建」雜誌發表文章，表示「祖國統一的歷史大勢不可阻擋」，個別大國「以台制華」，民進黨政府挾洋自重，希望更多台灣人「自覺投身反獨促統的偉大事業」。

劉結一在「黨建」雜誌發表一篇「堅決維護國家主權和領土完整努力實現祖國完全統一」的署名文章。

劉結一指出，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增加，世界進入動盪變革期。個別大國對中國日益發展壯大更加焦躁不安，不擇手段進行遏制打壓，變本加厲推行「以台制華」戰略。

他指，個別大國拉攏盟友在政治、經濟、軍事、科技、涉外等領域加大與台勾連，慫恿、支持台灣「台獨」分裂勢力對抗大陸，妄圖干擾遲滯中國統一和中華民族偉大復興進程。

他又說，民進黨當局挾洋自重，甘當外部勢力遏制中國的棋子，推行「台獨」分裂路線，圖謀拓展國際空間，挑戰國際社會一個中國格局。

劉結一強調，必須堅持底線思維，保持高度警惕，有效防範化解台海重大風險，堅決遏制「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，堅定維護國家主權和領土完整，堅定維護國家安全和發展利益。

劉結一並表示，大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。

他強調，希望更多台灣同胞認清「台獨」分裂的危害性和危險性，增進對兩岸命運共同體的認知和對祖國和平統一的認同，自覺投身反「獨」促統事業。

劉結一 台獨 民進黨

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