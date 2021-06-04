港媒指控 銷港台灣豬肉製品萊劑嚴重超標

香港文匯報近日抽查香港市面上銷售的8款台灣及美國生產的豬肉製品，化驗產品中的瘦肉精含量，結果竟只有1件合格，其餘7件包括兩家台灣知名品牌的產品，瘦肉精含量都超標，懷疑極可能是台灣廠商採用美國萊豬加工後再出口到香港。

香港文匯報3日、4日連續兩天大篇幅報導台灣豬肉製品瘦肉精嚴重超標，甚至質疑香港市面上部分台灣豬肉製品未循正式管道進口，而是透過走私進入香港。

報導指出，香港是台灣豬肉及加工製品最大出口地，去年就有近2,000噸台灣豬肉製品銷往香港。但台灣今年1月起，准許萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）含量低於法定標準的美國豬肉進口，但仍禁止本地豬農使用任何類型的瘦肉精。

香港文匯報近日購買六款來自台灣的豬肉製品，包括貢丸、肉燥罐頭、肉乾、肉鬆等，當中不乏港人熟知的台灣知名品牌，且全部都是今年在台灣製造，另2款為美國生產的豬肉漢堡肉，並將這8款產品委託一間合資格化驗所採用美國FDA標準檢測。

報導稱，檢測結果發現，除「黑橋牌德國Q脆腸」未檢出萊克多巴胺外，其餘7款瘦肉精含量全數超出香港規定的標準，超標最嚴重的產品是美國「Smithfield豬柳漢堡扒」，超標達27.6倍；台灣產品的超標水準介於4.4至11.1倍，最嚴重的是台灣某大廠生產的豬肉鬆。

香港文匯報將這份化驗報告交由北京師範大學－香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文解讀，他坦言對結果感震驚。

梁浩文指出，萊克多巴胺屬有機化學物，會在人體內累積而產生健康風險，尤其對肝、腎、心臟及神經系統等的危害明顯。

香港文匯報表示，除了瘦肉精超標嚴重，這次檢測還發現有4款豬肉製品含有禁藥「克崙特羅」，其中3款是聲稱豬肉原產地為台灣的製品，另1款則是美國製品。

梁浩文解釋，瘦肉精是一個統稱，「克崙特羅」是第一代瘦肉精。1990年代，香港曾發生多宗克崙特羅中毒事件，之後香港就禁止輸入和出售含有「克崙特羅」的魚、肉類或奶類等。

梁浩文表示，若台灣豬肉製品同時含有萊克多巴胺和克崙特羅，極大可能是製造商採用美國進口的豬肉，加工製造後再出口到香港，但香港的抽檢力度和標準顯然也存在漏洞。

不過，香港食環署回覆香港文匯報查詢時重申，香港食物安全中心會定期從進口、批發和零售層面抽取食物樣本化驗。今年1月至5月，食安中心共檢測了71個來自不同國家和地區的豬肉、牛肉及相關製品，包括來自台灣的豬肉製品，當中包括萊克多巴胺和克崙特羅，全部樣本都通過檢測。