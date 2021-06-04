「維吾爾特別法庭」倫敦開審 中國大陸批：反華鬧劇

《法新社》報導，「維吾爾特別法庭」將自周五(6月4日)開始，在倫敦進行為期4天的聽證會。由英國知名律師傑弗裡‧尼斯（Geoffrey Nice）主持，知名人權律師肯尼迪（ Helena Kennedy）則將為為法庭提供咨詢。兩人都被中國列入制裁名單，尼斯曾表示，制裁不會影響法庭的工作。其他成員還包括醫學、教育和人類學方面的專家。

專家小組 在特別法庭上，將聽取有關新疆侵犯人權的第一手證詞，包括強迫絕育、酷刑、失蹤和奴役等罪行。聽證會雖無法律效力，沒有實際權力，但組織希望透過該程序呈現證據，就中國政府是否對維族和其他穆斯林群體，犯下種族滅絕或為反人類罪作出裁決，並促使國際社會採取行動。

「維吾爾特別法庭」是由英國商人維奇（Nicholas Vetch）籌備。2019年，維奇曾針對中國非法摘取囚犯的器官籌辦類似的聽證會。維奇告訴《法新社》，「特別法庭是獨立作業，它只處理證據」。他誓言，法庭將是「公正的」，並表示，已向中國請求提供相關證據，但目前尚未取得回應。

法庭計劃計劃今年12月將提交報告，並表示無論判決為何，將由國家、國際機構、商業公司、藝術、醫療和教育機構以及個人來決定如何應用法庭的判決。

有誰出庭作證？

出庭作證的人包括學者和維吾爾人，有三名將透過網路影片出庭的流亡維吾爾人，在出庭作證前接受《美聯社》採訪，表示在中國新疆遭受了強制墮胎和酷刑。其中一名婦人表示，在懷孕6個半月時被迫墮胎，另一名前醫師，談及嚴厲的節育政策；以及一名曾被拘留者，聲稱自己被囚禁在偏遠的邊境地區時，被中國軍人 「日夜折磨」。

擁有四個孩子的羅茲（Bumeryem Rozi）向《美聯社》表示，新疆當局2007年把她和其他孕婦關在一起，要她打掉第五個孩子。她因為擔心當局會沒收她的房子和財產且危及家人，因此服從了墮胎的命令。

今年55歲的羅茲告訴《美聯社》：「我當時懷孕6個月半……，一名維吾爾人和兩名漢人警察來了，他們把我和其他8名孕婦帶上車，帶到醫院。」羅茲描述，「他們先給我一顆藥，要我吃掉，我照做，但我不知道那是什麼藥。半小時後他們用一根針插進我肚子，過一陣子，我就失去我的孩子。」

另外，根據《BBC》報導，還有10幾名專家也受邀在聽證會上作證，其中包括科羅拉多州丹佛大學的人類學家達倫-貝勒（Darren Byler）、在紐卡斯爾大學供職研究新疆地區的學者芬利（Jo Smith Finley）、澳洲戰略政策研究所研究員拉瑟（Nathan Ruser）以及近年來，發表有關新疆少數民族人權遭侵犯報告的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）。世界維吾爾代表大會主席多多裡坤·艾沙（Dolkun Isa）也將提供證據給特別法庭。

中國：拿法律當兒戲

中國外交部發言人汪文斌6月3日在例行記者會上回應，所謂「維吾爾特別法庭」既不合法，更不可信，並稱「只不過是少數人炮制的又一場反華鬧劇。」他批評法庭是個「偽法庭」和法律沒有任何關系，「完全是盜用『法庭』的名號來搞反華的政治和輿論操弄，純粹是對法律的褻瀆。」

《法新社》報導，美國政府多次指責中國在新疆發動「種族滅絕」。人權組織表示，有多達100萬維吾爾人和其他少數民族的人，被關押在新疆的「再教育營」中。英國拒絕稱之為「種族滅絕」，但上個月與美國、德國一起呼籲北京停止打壓維吾爾少數民族。

北京方面則多次否認在新疆有任何施暴行為，稱這些營地是為了阻止極端主義以及增加收入而設立的。

（法新社、美聯社等）

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