王毅提阿富汗和解五建議 直指美國是最大外部因素

大陸外交部網站披露，大陸國務委員兼外長王毅3日在貴陽主持第四次中國、阿富汗、巴基斯坦三方外長對話，對於推進阿富汗和平和解，他提出五點建議，包括推動塔利班回歸政治主流。

王毅表示，美國及一些西方國家加快從阿富汗單方面撤軍，對阿富汗和地區國家來說，有挑戰也有機遇。挑戰是，阿人談判會否因撤生變、會否因撤生戰、會否因撤生亂。機遇是，外部軍事力量離開阿富汗，將為阿富汗人民真正掌握自身前途命運創造條件、打開局面。

對於推進阿富汗內部和平和解進程，王毅提出五點主張和建議：一是希望阿富汗和談各方以國家和人民利益為重，共同探索符合阿國情的治理模式和發展道路。大陸支持阿各方共同打造廣泛包容的未來政治架構，對內奉行溫和穆斯林政策，繼續堅定打擊恐怖主義，對外全方位推進和平外交，尤其是與鄰國友好相處。

二是樂見阿國內談判團隊跟塔利班代表團近日在杜哈恢復接談，希望這一局面鞏固持續下去。阿富汗和平和解進程正處在關鍵關口，和談機遇不應錯失，和解進程不容逆轉。希望阿和談各方排除干擾，互釋善意，聚焦共識，盡快明確實現和解的路線圖和時間表，設定現實可行的短期和中長期方案。中方願適時舉辦阿人內部對話，為此提供一切便利和支持。

三是推動塔利班回歸政治主流。國際社會業已達成阿各方均應嚴格遵守聯合國安理會第2513號決議的重要共識。希望阿富汗政府堅定和談信心，提出更具吸引力的和談方案，鼓勵和帶動塔利班摒棄前嫌，相向而行。

四是未來一段時期，美國仍將是影響阿富汗問題的最大外部因素。中阿巴三方要合力促美有序撤軍，履行應盡義務，防止阿安全局勢惡化，避免恐怖勢力借機回潮。

五是建議探討在中阿巴三方外長對話框架下，增設阿富汗和平和解三方特使對話機制，就阿和談形勢及具體推進步驟保持密切溝通。