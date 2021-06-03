燭光有罪？香港民眾發揮創意悼六四

在中國，針對六四和平民主示威遭到軍隊鎮壓的討論都被禁止，當局對有關六四的影像實施嚴格審查。但在香港特區，過去30年來，香港市民會在六四當天於維園舉辦燭光悼念晚會。

去年的維園燭光晚會因為新冠防疫規定遭到禁止，但數千人仍挑戰規定舉行集會。

但自從北京當局出台香港國安法並以此打壓香港民主運動後，香港的情況發生了劇烈轉變。

今年的燭光紀念晚會再次被禁，表面上是因為疫情之故，但香港在過去一個多月來並未發現無法追溯的本土感染病例。官員還提出警告，國安法也可能適用於六四悼念者。

香港民眾因此各出奇招，發揮創意紀念六四。

當地藝術家黃國才收集了數百個過去燭光晚會燃燒過的蠟燭，計劃在6月4日晚間送給當地居民。「是時候將他們分給香港民眾，讓他們收集、保存並安置在安全的地點。」

黃國才過去曾以這些蠟燭創作出藝術作品，但今年將會在支持民主運動的連鎖童裝店Chickeeduck的兩家分店派發蠟燭，鼓勵大家以自己的方式悼念。

黃國才解釋稱，每根燃燒過的蠟燭都代表某一個人對因追求民主而犧牲者的悼念，也是對民主的渴望，這是一種複雜的情緒交織。「這是希望的見證。我希望他們能繼續在通往自由和民主的道路上發光。」

過去的六四燭光紀念活動會在晚間8時09分點燃蠟燭，象征1989。目前在獄中的民主黨前主席何俊仁以及一名燭光紀念活動主辦者建議，香港人可以在當地社區內點蠟燭或亮起手機紀念。何俊仁上周出席「10.1遊行案」庭審前對《明報》表示，市民應衡量風險，不一定要到維園悼念，「遍地燭光，全香港也是維園」。

與此同時，社交媒體成為悼念的另一個平台。

香港藝術家白雙全發起在燈掣寫上「六四」的活動，每次關燈都是悼念，讓自己當下的生活聯系到歷史現場，「守護真相，拒絕遺忘」。他在臉書上寫道：「六四對於香港人的意義，不只是悼念1989年6月4日那一天發生在天安門廣場的歷史事件，也是香港人對追求民主自由的堅持和執著，對中國未來所抱的一絲希望。」

設計師Chan Ka-hing在社交媒體上發布了白色T恤上印著6:4黑色長方形的設計，歡迎眾人復制這個設計。

區議會議員陳嘉琳計劃在社區中舉辦讀詩以及分享活動。她對法新社表示：「幾年六四一直是香港民主運動的一環。這是我們運動最具代表性的活動之一。如果我們現在放棄，未來紅線只會越來越近。」

在去年六四守夜活動中，香港維園仍亮起了燭光，群眾聚集又和平散去，警方在活動後逮捕了幾位領頭者，一些人自此遭到關押。今年香港當局則採取了更積極的方式。警方表示他們計劃出動約3000名警力待命，在民眾聚集在維園之前就會進行攔阻。香港保安局已經警告，參與或公布未經批准的集結均屬違法，最高分別可判監禁五年和一年。

親北京人士表示，六四燭光集會常用的口號如「結束一黨專政」、「建立民主中國」等現在都違法。

香港保安局局長李家超表示，任何人如果「組織、策劃、實施用非法手段去破壞或推翻中國憲法制度下所定的根本制度，是屬於顛覆國家政權罪，每個人都要向自己的行為負責」。

本周二，香港食物環境衛生署人員前往香港支聯會設立的六四紀念館調查後，指稱支聯會沒有申請公眾娛樂場所牌照。隔日館方宣布暫時閉館。

但活動人士表示，在2019年大規模且暴力鎮壓民主抗議運動後，民眾仍對北京心存怨氣，當局很難完全阻擋所有六四紀念活動。

（法新社）

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