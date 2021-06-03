快訊

日本120萬劑疫苗明抵台灣 知情人士曝「後面還有這麼多」

是否直接停課到暑假？教長潘文忠這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸委會籲中共省思六四 北京嗆：不防疫還在製造對立

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光 （新華社）
大陸國台辦發言人馬曉光 （新華社）

明日是六四天安門事件32周年，陸委會今發布新聞稿，表示中共應省思六四事件的歷史教訓，早日還權於民。大陸國台辦發言人馬曉光今回應，民進黨當局不把心思放在如何用科學專業的態度防控疫情，還在上演汙衊攻擊大陸、製造兩岸對立的政治鬧劇。

大陸國台辦3日傍晚回擊陸委會新聞稿內容，並作上述表示。馬曉光指出，「民進黨當局在台灣不斷打擊異已、箝制言論，編織謊言、欺騙民眾，有何資格拿民主人權說事。面對台灣不斷增加的染疫死亡人數，他們用以攻擊別人的遮羞布還有幾分斤兩？他們良心何安！」

陸委會3日上午的新聞稿批評中共的一黨專政，指其打壓異議人士、以「再教育營」等強制手段壓迫宗教人權自由，毀棄對香港「一國兩制」的承諾、違反基本人權等等。

陸委會 人權 馬曉光

延伸閱讀

陸國台辦再次呼籲 應盡快拆除人為障礙「讓大陸疫苗輸台」

國台辦：盡快取消兩岸往來限制

馬曉光警告台獨：勿謂言之不預

國台辦批阻擋兩岸往來 陸委會：已逐步放寬

相關新聞

港警戒備六四事件32周年：部署7千警力 必要時封閉維園

明天是六四事件32周年，香港警方因防疫理由已反對支聯會在維園舉行燭光晚會的申請。港媒引述消息透露，警方全日將部署約7千警...

中國人口政策放開允生「三孩」 網：年輕人養自己就很累了

新華社等官方媒體報導，中共中央政治局在周一（5月31日）召開的會議上宣布，實施“一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施...

陸委會籲中共省思六四 北京嗆：不防疫還在製造對立

明日是六四天安門事件32周年，陸委會今發布新聞稿，表示中共應省思六四事件的歷史教訓，早日還權於民。大陸國台辦發言人馬曉光...

戰狼外交不見效？ 習改採笑臉政策

中共中央總書記習近平5月31日表示，今後對外努力塑造「可信、可愛、可敬」的中國形象，盼改善「戰狼外交」帶來的國際孤立。中共自新冠肺炎疫情爆發後，因為人權問題與疫情爭議，再加上戰狼外交，讓中國的國際形象

中國教育部建議香港 推動普通話納入中小學考試

中國教育部在本周三（6月2日）的新聞發布會上發布了年度《中國語言文字事業發展報告》，其中首次發布了《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》，其中建議香港講普通話納入考評體系，並且確定簡體字的法律地位。

戰狼不管用？ 習近平：要塑造可愛的中國形象

中國國家主席習近平日前在中央政治局會議時表示，將加強改進國際傳播工作，向世界推廣中國特色，「努力塑造可信、可愛、可敬的中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。