陸委會籲中共省思六四 北京嗆：不防疫還在製造對立

明日是六四天安門事件32周年，陸委會今發布新聞稿，表示中共應省思六四事件的歷史教訓，早日還權於民。大陸國台辦發言人馬曉光今回應，民進黨當局不把心思放在如何用科學專業的態度防控疫情，還在上演汙衊攻擊大陸、製造兩岸對立的政治鬧劇。

大陸國台辦3日傍晚回擊陸委會新聞稿內容，並作上述表示。馬曉光指出，「民進黨當局在台灣不斷打擊異已、箝制言論，編織謊言、欺騙民眾，有何資格拿民主人權說事。面對台灣不斷增加的染疫死亡人數，他們用以攻擊別人的遮羞布還有幾分斤兩？他們良心何安！」

陸委會3日上午的新聞稿批評中共的一黨專政，指其打壓異議人士、以「再教育營」等強制手段壓迫宗教人權自由，毀棄對香港「一國兩制」的承諾、違反基本人權等等。