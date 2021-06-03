戰狼外交不見效？ 習改採笑臉政策

中共中央總書記習近平5月31日表示，今後對外努力塑造「可信、可愛、可敬」的中國形象，盼改善「戰狼外交」帶來的國際孤立。中共自新冠肺炎疫情爆發後，因為人權問題與疫情爭議，再加上戰狼外交，讓中國的國際形象一落千丈。但外界則認為，中共並不會改變實際作為，而是將用糖衣包裝毒藥，用柔性話術改善形象。

可信、可愛、可敬？

根據《英國廣播公司》報導，習近平31日主持中央政治局第30次集體學習，針對中共的對外傳播發表講話，可能成為中國外交方針的轉捩點。習近平強調，中共各級領導人應該要對外努力塑造「可信、可愛、可敬」的中國形象。他希望中共政府能對外傳遞正面故事，要在國際上多交朋友。

習近平認為，中共的傳播機構應該要「幫助國外民眾認識到中國共產黨真正為中國人民謀幸福而奮鬥」。他也指示，中共應該要加強國際傳播能力建設，「要建立與國力匹配的國際話語權」。外界認為，習近平之所以現在發表這番言論，是因為中國與國際主要國家的關係漸行漸遠，戰狼外交反而讓北京越來越在國際上遭到孤立。

用糖衣包裝形象

英國《衛報》指出，中共近年因為針對新疆少數民族與香港、台灣的打壓，和西方國家鬧得十分不愉快；而中共去年試圖掩蓋新冠肺炎早期傳播的行為，也讓中國的國際形象盪到谷底。

薛頓賀爾大學法學院露易絲教授表示，習近平並不是要改變中國的行為，而是指示宣傳機構要用糖衣來包裝現狀。她更直白地指出，習近平是希望國際媒體「客觀地」報導，相信中共正在做的事能幫助人民。

澳洲洛伊國際政策研究所中國分析師卡薩姆也表示，習近平應該是發現，戰狼外交並沒有收到預期成效，反而讓國際對中國更反感，所以需要改變。但她也直言，「改變的會是傳遞訊息的方式，而不是政策本身」。

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