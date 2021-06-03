湯家驊：「結束一黨專政」口號或違大陸憲法

北京六四事件32周年前夕，香港行政會議成員兼資深大律師湯家驊指出，香港目前無法例禁止悼念六四，但至於是否犯法，則要視乎有否違反限聚令及國安法。

據星島網報導，湯家驊在一個電台節目提到，若叫喊「結束一黨專政」口號，即代表不接受大陸憲法的條文，有機會干犯國安法，呼籲市民切勿以身試法，形容有關行為不會獲得同情。

他又表示，若有人有協議及有共同目的，即使分成多組，在不同地方悼念，但能證明他們有組織、有策劃，目的是要顛覆政權，亦有機會犯法。

對於大陸法律學者田飛龍認為，保安局應根據《社團條例》，要求支聯會刪去「結束一黨專政」的綱領，若不從則予以取締，湯家驊指，若保安局局長有證據證明支聯會危害國家安全，則可根據《社團條例》取締。

香港支聯會的六四紀念館日前遭食環署巡查及指未領娛樂場所牌照，支聯會昨暫時閉館並尋求法律意見。

湯家驊認為，支聯會的做法負責任，若處所容許公眾進入並進行公眾活動，需領牌及符合消防等要求。不過他又指，即使六四紀念館改為會員制，不等於可以不必理會《公眾娛樂場所條例》，因任何人若獲准許，無論是否需付費進入，都要符合相關條例要求。