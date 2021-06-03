港支聯會：透過網路介紹八九民運 但實體展館仍重要

香港支聯會的「六四紀念館」被指未領有公眾娛樂場所牌照，支聯會表示要諮詢法律意見，宣布暫時閉館。支聯會常委、六四紀念館管理委員會主席麥海華表示，過去10年來紀念館都以此形式運作，政府一直以來都無任何執法行動，擔心政府今次的行動是選擇性執法。

據香港電台報導，麥海華在節目《千禧年代》表示，現時需要尋求清晰法律意見，因此相信六四前都要暫時閉館，他又透露，支聯會現時有另一個考慮，可能會在網上製作「六四記憶 人權博物館」，有系統介紹八九民運及整理資料，以不受時間及地域限制的方式，供不同人士在網上觀看。

但他認為，實體展館仍然重要，因為網上參觀始終有欠真實。

麥海華表示，支聯會內部並無討論解散問題，現時仍然盡能力做不同工作，因為八九民運是重要史實，而中國政府一直以來並無有效處理，他認為政府如果要與人民和解，在政府爭議問題上，要成立有公信力的獨立調查委員會，確定誰要為事件負責，誰要向死者作出賠償。