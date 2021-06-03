快訊

高雄9家長照機構同大樓 竟有8家員工快篩陽性

全智賢爆結束9年婚姻 豪門老公疑外遇離家出走

港支聯會：透過網路介紹八九民運 但實體展館仍重要

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
麥海華說，支聯會現時有另一個考慮，可能會在網上製作「六四記憶 人權博物館」。香港電台
麥海華說，支聯會現時有另一個考慮，可能會在網上製作「六四記憶 人權博物館」。香港電台

香港支聯會的「六四紀念館」被指未領有公眾娛樂場所牌照，支聯會表示要諮詢法律意見，宣布暫時閉館。支聯會常委、六四紀念館管理委員會主席麥海華表示，過去10年來紀念館都以此形式運作，政府一直以來都無任何執法行動，擔心政府今次的行動是選擇性執法。

據香港電台報導，麥海華在節目《千禧年代》表示，現時需要尋求清晰法律意見，因此相信六四前都要暫時閉館，他又透露，支聯會現時有另一個考慮，可能會在網上製作「六四記憶　人權博物館」，有系統介紹八九民運及整理資料，以不受時間及地域限制的方式，供不同人士在網上觀看。

但他認為，實體展館仍然重要，因為網上參觀始終有欠真實。

麥海華表示，支聯會內部並無討論解散問題，現時仍然盡能力做不同工作，因為八九民運是重要史實，而中國政府一直以來並無有效處理，他認為政府如果要與人民和解，在政府爭議問題上，要成立有公信力的獨立調查委員會，確定誰要為事件負責，誰要向死者作出賠償。

延伸閱讀

官方突襲調查 香港六四紀念館暫關閉

被指未領有公眾場所牌照 港六四紀念館暫時關閉

香港食環署稱：支聯會六四紀念館無證經營

田飛龍：支聯會綱領違法 促保安局調查

相關新聞

中國人口政策放開允生「三孩」 網：年輕人養自己就很累了

新華社等官方媒體報導，中共中央政治局在周一（5月31日）召開的會議上宣布，實施“一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施...

港支聯會：透過網路介紹八九民運 但實體展館仍重要

香港支聯會的「六四紀念館」被指未領有公眾娛樂場所牌照，支聯會表示要諮詢法律意見，宣布暫時閉館。支聯會常委、六四紀念館管理...

趙樂際出席聯合國反腐會：反對以反腐為由濫用長臂管轄

中共中央政治局常委、中央紀委書記趙樂際2日在北京以視訊方式，出席「預防和打擊腐敗的挑戰和舉措，加強國際合作」聯合國大會特...

香港「六四紀念館」 重開3天後關門

繼六四遊行、維園燭光晚會被禁後，「六四紀念館」在重新開放三天後，因港府指其未領有牌照，主辦單位香港支聯會昨以安全理由決定...

戰狼要變可愛了？ 習近平最新談話透露端倪

中共中央總書記習近平5月31日在主持19屆中央政治局第30次集體學習時強調，加強改進國際傳播工作，要以文載道、以文傳聲、...

金磚外長會發表聯合聲明 北京：十分必要

針對金磚外長會晤單獨就加強和改革多邊體系發表聯合聲明，大陸外交部發言人汪文斌2日表示，這十分必要，並說多邊主義是構成現行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。