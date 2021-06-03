趙樂際出席聯合國反腐會：反對以反腐為由濫用長臂管轄

中共中央政治局常委、中央紀委書記趙樂際2日在北京以視訊方式，出席「預防和打擊腐敗的挑戰和舉措，加強國際合作」聯合國大會特別會議，他強調，要尊重各國自主選擇反腐敗道路的權利，反對以反腐敗為由濫用長臂管轄，甚至干涉他國內政。

據新華社報導，趙樂際表示，中國是全球反腐敗治理的積極參與者和貢獻者。當前，百年變局和世紀疫情交織疊加，各國利益更是休戚與共，更加需要秉持人類命運共同體理念，攜手打擊腐敗。

他指出，為此，中方就反腐敗國際合作提出四項主張：

第一，堅持公平正義、懲惡揚善，對腐敗問題秉持零容忍態度、打造零漏洞制度、開展零障礙合作，反對以任何藉口為腐敗分子和腐敗資產提供避風港。

第二，堅持尊重差異、平等互鑑，尊重各國主權、政治制度和法律體系，尊重各國自主選擇反腐敗道路的權利，反對以反腐敗為由濫用長臂管轄，甚至干涉他國內政。

第三，堅持合作共贏、共商共建，維護多邊主義，在協商一致基礎上完善全球反腐敗治理規則體系。

第四，堅持信守承諾、行動優先，全面履行國際義務，廣泛締結引渡、刑事司法協助條約，消除追逃追贓各種障礙，讓腐敗分子無所遁形。