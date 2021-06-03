中國教育部建議香港 推動普通話納入中小學考試

中國教育部在本周三（6月2日）的新聞發布會上發布了年度《中國語言文字事業發展報告》，其中首次發布了《粵港澳大灣區語言生活狀況報告（2021）》，其中建議香港講普通話納入考評體系，並且確定簡體字的法律地位。

根據中國官媒央視報道，《粵港澳大灣區語言生活狀況報告》顧問郭熙介紹說，報告提出84條建議，其中包括香港應將普通話教育作為政策適度融入學校考評體系，連貫銜接小學、初中、高中的普通話教育。《報告》分析了香港“兩文三語”的現狀，尤其是在教育領域存在的問題，提出在法律上明確普通話與簡體字的地位、將普通話教育適度融入考評體系、粵港合作推進普通話教學等具體建議。

香港1997年起實施“兩文三語”的語言政策，兩文為中文和英文書寫，三語為粵語、英語和普通話。

香港《蘋果日報》報道，前立法會議員、教協副會長葉建源，質疑撰寫報告者未必了解香港實際狀況。他指，在現行政策下，已有相應普通話的考試制度，評估教師與學生的語言能力。此外，中文作為香港法定語言之一，雖然傳統上慣常使用繁體字，但以簡體字書寫的文件在法律上同樣有認受性。他強調，在一國兩制下，香港有獨特歷史背景​​和角色，應在“兩文三語”基礎下繼續改進，“三語”有同樣的重要性，亦應受到重視。

香港教學考評系統是否因此出現變動尚未可知。香港教育局回復《蘋果日報》問詢時，未有正面回應是否知悉和接納報告的建議，僅指香港語文教育政策是要培養學生擁有“兩文三語”，以提高香港在國際上的競爭力，同時加強香港與內地的交流和連系。香港中小學設有普通話科，所有學生均須修讀。

這並非是香港教育系統首次受到北京的關注。就在今年4月，香港《明報》記者發現，當地中小學有關歷史的教科書出現緊跟內地的趨勢，原來的“中華民國政府”遷台改成了“中國國民黨”遷至台灣。

香港2019年6月爆發反送中運動，示威活動持續超過半年之久。根據路透社取得的警方統計數據，在9200名被捕的示威者中，約40%是年輕學子，其中超過千人年齡不滿18歲。路透社指出，意識到有如此多的香港年輕人對共產黨抱持敵意，中國領導層開始心生警惕。如今北京鎖定學校課綱、教職員工、考試和課外活動內容，試圖通過“再教育”的手段使香港年輕人成為忠於中國的公民。兩名不願具名的中國官員透露，他們預計在香港行政長官林鄭月娥任內會出現全面的教育改革。

(綜合報導)

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