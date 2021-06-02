金磚外長會發表聯合聲明 北京：十分必要

針對金磚外長會晤單獨就加強和改革多邊體系發表聯合聲明，大陸外交部發言人汪文斌2日表示，這十分必要，並說多邊主義是構成現行國際體系的重要基石，但是這一基石正遭受侵蝕，少數國家假借多邊旗幟搞單邊行徑，甚至以多邊為名行霸權之實。

據陸媒澎湃新聞報導，汪文斌在大陸外交部例行記者會上作如上表示，並稱各方對真正的多邊主義的呼聲更加高漲。全球性挑戰層出不窮，需要全球性的解決辦法，需要國際社會團結協作。各方對加強多邊體系的願望更加迫切。

汪文斌強調，這份聲明中有幾個關鍵點尤其值得關注，包含重申金磚國家對多邊主義的承諾、重申要堅持不干涉內政原則、強調應以人民為中心開展國際合作、強調要通過共商共建共享，加強全球經濟治理。

汪文斌指出，不能將個別西方國家或集團制定的「規則」作為「國際規則」，更不能強加於人。各方應共同堅持和踐行真正的多邊主義，恪守聯合國憲章宗旨和原則，不搞例外主義和雙重標準，不搞霸權霸凌和零和博弈，不搞集團政治和意識形態對抗。