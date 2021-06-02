京津冀晉四地台青交流 才知古時進京趕考辛苦

日前大陸北京、天津、河北、山西四地的台灣學生、台灣青年和兩岸婚姻的家庭成員，一起參加了三天的兩岸一家親活動。他們參訪北京台灣會館時，才發現百餘年來，有許多他們不知道的台灣讀書人進京趕考的故事，京台兩地交流交往歷史源遠流長。

千龍網報導，由大陸全國台聯會和北京市台聯共同舉辦的京津冀晉常住台灣人聯誼活動，上月30日在北京閉幕。活動吸引近50名的台生、台青和兩岸婚姻家庭成員參與。

活動期間，學員參觀中國人民抗日戰爭紀念館、台灣會館等展館，並參訪北京市延慶區，之後分享交流經驗。

關於北京市台聯在北京重修的台灣會館，台籍進士汪春源的曾孫、全國台灣研究會會長汪毅夫過去曾為台灣學子講述，清代台灣士子進京趕考，要坐轎子乘木船，經歷55站；相比現在年輕學生搭飛機到北京參加科舉研習營，實在辛苦許多。

在交流環節中，北京學員張學年說，這次行程緊湊讓他收穫滿滿，抗戰紀念館讓大家了解到，前人為中華民族所做的犧牲和奉獻；參訪台灣會館，也讓大家體會到，台灣和北京的關係如此密切。

河北學員王裕慶說，透過這次活動，結識了很多好朋友；天津學員葉恭呈則說，這次活動為四地的台灣人提供了很好的平台，不論定居或常住在這裡的台灣人，都可以藉由這個平台找到一起攜手合作的機會。

活動邀請全國台聯副會長楊毅周、北京市台聯黨組書記黃塞溪、副會長王慧，以及天津市台聯黨組副書記殷延宏等人出席，開班儀式由北京市台聯秘書長張曉軍主持。開幕式後，北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺以「兩岸關係七十年：回顧與前瞻」為題，進行專題演講。

北京市台聯副會長王慧在致辭中表示，這次活動希望通過實地參觀、現場座談交流、拓展體驗等形式，使台灣民眾更加深入地了解大陸，促進兩岸融合發展。