涉嚴重違紀違法 青海省檢察長蒙永山主動投案

中共中央紀委國家監委網站消息，青海省人民檢察院檢察長蒙永山涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據公開資料顯示，蒙永山，1985年畢業於西南政法大學法律系，獲法學學士學位。1999年畢業於四川大學刑法學研究生進修班。

蒙永山曾任廣西壯族自治區人民檢察院法律政策研究室副主任、主任，欽州市人民檢察院副檢察長、檢察長。06年9月任廣西壯族自治區人民檢察院黨組成員、副檢察長。14年3月任廣西壯族自治區人民檢察院黨組副書記、常務副檢察長。

2018年10月調任任青海省人民檢察院黨組書記。同年11月任青海省人民檢察院黨組書記、副檢察長、代檢察長。

據長安街知事，蒙永山是中共十八大以來首個主動投案的省級檢察院檢察長。也是青海近一年來第二名主動投案的省部級幹部。去年9月，青海副省長文國棟涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。

蒙永山最後一次公開露面是在5月26日。一周前，青海省十三屆人大常委會第二十五次會議閉幕，他列席會議。

2021年4月20日至22日，蒙永山曾先後到海北州、海南州檢察院,海北州剛察縣和海南州共和縣、貴德縣檢察院專題調研督導、指導推進檢察隊伍教育整頓工作。他要求認真落實「自查從寬，被查從嚴」政策，向廣大檢察幹警進一步講清楚、說明白政策要求，引導幹警深入檢視問題並主動說明，對主動交代問題的干警及時從寬處理，兌現政策；對不主動交代又確實查出問題的，從嚴處理。

5月21日，青海省政府網站發布了題為「傳承艱苦奮鬥精神增強信仰信念信心」的文章，裡面有蒙永山的學習感悟，「以文國棟、賈小剛等嚴重違紀違法案件為鏡鑑，認真開展警示教育……深入開展隊伍教育整頓，認真查糾頑瘴痼疾，堅決清除害群之馬。」

值得注意的是2天前，在蒙永山曾經工作過的廣西，也有原檢察系統官員主動投案。據廣西北海市紀委監委5月31日消息，北海市人民檢察院原黨組成員、原反貪污賄賂局局長梁毅涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受北海市紀委監委紀律審查和監察調查。