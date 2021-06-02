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港支聯會暫時關閉六四紀念館 蔡耀昌料6月4日難重開

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
香港支聯會暫時關閉在旺角的六四紀念館，秘書長蔡耀昌料6月4日亦難重開。（香港電台網）
香港支聯會暫時關閉在旺角的六四紀念館，秘書長蔡耀昌料6月4日亦難重開。（香港電台網）

香港支聯會決定暫時關閉「六四紀念館」，直至另行通知。支聯會秘書蔡耀昌表示，相信到6月4日亦難以重開。

據香港電台報導，蔡耀昌說，昨日香港食環署人員到紀念館視察，指稱支聯會已經違反法例，昨晚更發稿表示有取證及展開執法程序，支聯會須尋求法律意見，考慮到館內有許多文物及資料，以及要保障工作人員及參觀者安全，只能暫時閉館。

蔡耀昌表示，原本他也計劃6月4日晚在館內作悼念活動，目前距離6月4日只餘2日，要重開並不容易，但會盡快研究有關法律問題，再作決定，爭取盡快重開，現時只能期望香港民眾用自己方式，在自己認為合適的時間及地點，各自悼念六四。

香港支聯會在旺角設立「六四紀念館」，昨日被指。領有公眾娛樂場所牌照，支聯會表示，要進一步諮詢法律意見，為保障工作人員及參觀者安全，決定暫時閉館。紀念館原定每日中午起開放，今日中午過後，紀念館落下閘門。

今早已到場的吳先生說，每年六月四日都到維多利亞紀念公園悼念六四，但今年不能到維園，原本打算今日到紀念館悼念，對於要閉館感到很遺憾。

另一名市民黃女士說，本來對不能到維園悼念已感到不愉快，對現時紀念館要關閉感到失望，她認為政府有心找藉口停止支聯會的活動，對香港政府感到憤怒。

紀念館 香港 六四

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