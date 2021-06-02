陸新任駐港特派員劉光源談反送中：外力干預成顏色革命

6月2日上午，大陸外交部新任駐港公署特派員劉光源舉辦媒體見面會，並回答記者提問。談到2019年的反修例運動（反送中運動），他認為是在外部勢力插手干預下，修例風波演變成一場「顏色革命」。

據大陸外交部駐香港特派員公署微信公眾號發布，在回答如何看待香港近年形勢時，劉光源指出，一國兩制在實踐過程中也遇到一些困難和挑戰。特別是在2019年修例風波期間，港獨猖獗、黑暴肆虐、攬炒橫行，導致香港陷入曠日持久的動亂。

他說，「自己當時在波蘭工作，從媒體上看到光彩奪目的東方之珠變得傷痕累累，感到十分痛心。在外部勢力插手干預下，修例風波演變成一場顏色革命。」

劉光源稱，反中亂港勢力及其背後的外部勢力不僅要奪取香港管治權，搞亂香港，而且企圖搞亂大陸，阻撓中華民族偉大復興的進程。面對香港回歸以來最嚴峻的局勢，北京審時度勢，果斷決策，採取發布香港國安法、完善特區選舉制度等重大舉措，推動香港局勢迎來由亂及治的重大轉折，香港發展重回正軌。

關於公署下一步工作主要思路和重點，他表示，香港回歸24年來，外交公署堅定維護國家主權、安全和發展利益，持續支持特區開展對外交往與合作，全力維護香港同胞海外合法權益，為一國兩制成功實踐做出了積極貢獻。

他提到，新形勢下，外交公署將重點做好三個更加有力：

一是更加有力反對外部干預。香港國安法和完善選舉制度彌補了香港維護國家安全和政權安全的重大漏洞。只要外部勢力不放棄插手香港事務，公署就將扛起守土責任，築牢安全防線，堅決反對外部勢力干預香港事務，堅決捍衛一國兩制的原則底線，堅決維護國家主權、安全與發展利益。

二是更加有力服務特區發展。香港背靠大陸，聯通中外，既有一國之利，又有兩制之便，十四五規劃和一帶一路、粵港澳大灣區建設等戰略為香港提供了重大發展機遇。公署將充分發揮外交所長，調動外交資源，全力支持特區擴大對外交往與合作，全力支持特區融入國家發展大局和雙循環新發展格局，為特區發展經濟、改善民生提供助力。

三是更加有力踐行外交為民。公署將繼續堅持以人民為中心重要思想，幫助香港同胞了解外交、參與外交，秉持港人安全無小事，同胞利益重泰山的理念，竭盡全力維護香港同胞海外合法權益，與香港同胞共同譜寫中國特色大國外交的時代華章，共享大陸繁榮富強的偉大榮光。

針對一些西方國家頻繁對涉港問題表達所謂關切、甚至實施制裁，劉強調，香港問題的實質是一場涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量。一段時間以來，一些外部勢力抱守冷戰思維，踐踏國際法和國際關係基本準則，以所謂人權、民主、自由為幌子，肆意干預香港事務，歪曲詆毀北京對港政策，為反中亂港分子撐腰打氣，甚至悍然發布各種制裁措施，遭到了包括香港同胞在內的全體中國人民的堅決回擊。

他說，事實充分證明，外部干預勢力借所謂涉港問題遏制中國發展是搞錯了時代，找錯了對象，打錯了算盤！任何外部干預、施壓、制裁都動搖不了中方堅定捍衛國家主權、安全和發展利益的堅強意志，都改變不了大陸全面準確貫徹落實一國兩制的堅定決心，都阻擋不了一國兩制行穩致遠的歷史大勢。

他正告那些外部干預勢力：香港事務不容插手，一國兩制不容歪曲，香港的繁榮穩定不容破壞，中華民族偉大復興不容阻擋。大陸有足夠的底氣、強大的意志和有力的措施捍衛國家的主權、安全與發展利益。