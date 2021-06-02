官方突襲調查 香港六四紀念館暫關閉

香港蘋果日報周三 (6月2日) 報道，由香港支聯會籌備的六四紀念館在5月30日重開後今天起暫時關閉。原因是香港食環署昨日突襲到館調查，指支聯會未領有公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》。

蘋果日報引用支聯會新聞稿指出，六四紀念館管理委員會經商議後，認為對事件需要進一步咨詢法律意見，為了保障工作人員及參觀者的安全決定暫時閉館。

根據香港電台，支聯會秘書蔡耀昌表示，「相關展覽舉辦至今約10年，過去未曾有食環署人員到場，會再詳細了解情況，但他不排除涉及政治原因」。

而食環署則回覆香港電台查詢指，是接獲投訴才前往調查取證，並說:「任何人如無根據條例批出的牌照，不得經營或使用任何公眾娛樂場所，而「公眾娛樂」所指的是讓公眾入場的任何娛樂，當中包括展覽。」

六四紀念館目前正在舉辦新年度主題展覽—「八九民運與香港」圖片展，官方在六四前到館檢查，引起輿論爭議。

香港六四黯淡

針對香港警方反對5月30日「毋忘六四」大游行及禁止6月4日「六四」維園燭光悼念集會的決定，支聯會在29日發出新聞稿表示已提出上訴及申辯。

新聞稿中提到，「對警方不斷以疫情為借口，限制市民游行集會的權利，阻止市民悼念『六四』，感到十分遺憾，亦對上訴委員會今天駁回支聯會上訴的裁決感到失望」。

實體活動遭拒，支聯會繼續在網路上回顧六四。臉書專業上展示出1989年6月2日北京戒嚴第14天的歷史，包括鄧小平和李鵬作出的天安門廣場清場決定，以及北京大學等千余名學生游行諷刺政府獨裁專政，還有台灣歌手侯德健、北師大講師也是後來的諾貝爾獎得主劉曉波、原北大社會學研究所講師周舵、原《北師大周報》主編高新4人當天在天安門廣場開始72小時的絕食行動。

(蘋果日報、香港電台、香港支聯會)

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