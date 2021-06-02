馬來西亞抗議中共戰機逼近 陸稱未進入他國領空

據德國之聲報導，馬來西亞皇家空軍周二（6月1日）發布聲明稱，16架解放軍空軍戰機編隊5月31日在南海巡航，一度飛抵馬來西亞北部海岸60海里以外的南海空域進行「可疑飛行」。馬來西亞緊急出動空軍戰機攔截，形容這一罕見事件威脅國家主權。

據報導，事發地點在婆羅洲附近雙方有主權爭議的水域。馬來西亞外長希沙慕丁表示，將發出外交照會抗議，召喚中國駐馬大使歐陽玉靖解釋事件，形容中國軍機的行為是侵入馬來西亞空域和侵犯主權。

馬國還聲稱，儘管向中方飛機發出了幾次指示訊息，但中方飛機沒有與區域空中交通管制員聯繫。

馬來西亞空軍表示，這些飛機由伊爾-76和西安運-20戰略運輸機組成，在23000至27000英尺的高度上以 「縱隊」隊形飛行。

「鑑於航道上空的空中交通密度，這一事件對國家主權和飛行安全構成嚴重威脅」，馬來西亞空軍在一份聲明中說。

報導說，南海具有重要的戰略意義和豐富的海洋資源。針對其主權歸屬，多年來一直存在爭議。除了中國外，馬來西亞、菲律賓、越南、汶萊和台灣也都宣告對這片海域擁有部分主權。

另據星島網，中國大陸駐馬來西亞大使館發言人表示，中國空軍這次行動是例行飛行訓練，不針對任何國家。中國軍機在訓練期間沒有進入任何國家領空，嚴格遵守了有關法律。該發言人又表示，依據相關國際法，中國軍機在有關空域享有飛越自由，強調中馬是友好鄰邦，中方願同馬方繼續通過雙邊友好協商，共同維護地區和平與穩定。