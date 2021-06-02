被指未領有公眾場所牌照 港六四紀念館暫時關閉

香港支聯會決定暫時關閉「六四紀念館」，直至另行通告為止。

據香港電台報導，支聯會表示，港府食環署人員昨日下午到「六四紀念館」調查，指支聯會未領有公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》。「六四紀念館」管理委員會經商議後認為，事件需要進一步諮詢法律意見，為保障工作人員及參觀者的安全，議決暫時關閉紀念館。

「六四紀念館」剛於5月30日下午2時重新開放。支聯會表示，開館三天，有逾550人參觀，感謝香港市民的支持，又指面對當前困難政治形勢，仍深信香港人毋忘「六四」的情懷是不會消失的。

支聯會寄語香港人以智慧及靈活、堅毅的精神，在合法、安全、和平、理性的情況下，用自己方式、合適時間和地點悼念「六四」，讓真相不被消失。