快訊

新北土城養護中心爆感染! 80歲長輩確診 34住民20快篩陽性

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

被指未領有公眾場所牌照 港六四紀念館暫時關閉

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
香港六四紀念館於5月30日重開，今宣布暫時關閉。（香港電台）
香港六四紀念館於5月30日重開，今宣布暫時關閉。（香港電台）

香港支聯會決定暫時關閉「六四紀念館」，直至另行通告為止。

據香港電台報導，支聯會表示，港府食環署人員昨日下午到「六四紀念館」調查，指支聯會未領有公眾娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》。「六四紀念館」管理委員會經商議後認為，事件需要進一步諮詢法律意見，為保障工作人員及參觀者的安全，議決暫時關閉紀念館。

「六四紀念館」剛於5月30日下午2時重新開放。支聯會表示，開館三天，有逾550人參觀，感謝香港市民的支持，又指面對當前困難政治形勢，仍深信香港人毋忘「六四」的情懷是不會消失的。

支聯會寄語香港人以智慧及靈活、堅毅的精神，在合法、安全、和平、理性的情況下，用自己方式、合適時間和地點悼念「六四」，讓真相不被消失。

六四 紀念館 香港

延伸閱讀

香港六四紀念館恐不保 王丹：建議改設美國

香港食環署稱：支聯會六四紀念館無證經營

劉光源拜會林鄭月娥 指堅決反對外部勢力干預香港

香港壹傳媒：黎智英不能行使公司股份投票權

相關新聞

中國人口政策放開允生「三孩」 網：年輕人養自己就很累了

新華社等官方媒體報導，中共中央政治局在周一（5月31日）召開的會議上宣布，實施“一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施...

被指未領有公眾場所牌照 港六四紀念館暫時關閉

香港支聯會決定暫時關閉「六四紀念館」，直至另行通告為止。

河南政法委書記 甘榮坤違紀落馬

大陸政法隊伍教育整頓深入開展。繼前山西公安廳長劉新雲之後，又一名政法系統老虎落馬。中共中紀委1日深夜公布，中共河南省委常...

劉鶴與美財長葉倫視訊 雙方認中美經濟關係十分重要

6月2日上午，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人（負責人）劉鶴與美財政部長葉倫舉行視訊通話...

陸升高批判 王毅：日方不能掩耳盜鈴 將核廢水一排了之

據中國大陸外交部網站2日發布，6月1日，中國大陸國務委員兼外長王毅在貴陽出席金磚國家外長視訊會晤。他強調，日方不能掩耳盜鈴，將核...

疫苗口水戰 劉結一、陸委會互嗆

台灣疫情升溫，兩岸再因疫苗問題掀口水戰。大陸國台辦主任劉結一昨再度表達北京立場稱，大陸願盡力幫助台灣同胞度過疫情防控難關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。