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河南政法委書記 甘榮坤違紀落馬
大陸政法隊伍教育整頓深入開展。繼前山西公安廳長劉新雲之後，又一名政法系統老虎落馬。中共中紀委1日深夜公布，中共河南省委常委、政法委書記甘榮坤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。
據新華社，甘榮坤一周前最後一次公開露面，並提出要推動偵辦一批有影響力的案件。他出生於1962年，畢業於江西財經學院，長期在海關系統工作，曾任海關總署財務裝備司司長、北京海關關長，2013空降湖北擔任副省長。3年後，甘榮坤北上黑龍江，擔任省委常委、政法委書記。2019年9月回到家鄉河南，直至此次落馬。
值得注意的是，去年10月以來，已有江蘇省委常委、政法委書記王立科，遼寧省原政協副主席、省公安廳長李文喜，原中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波，山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲等政法系統高官相繼被查。
根據公開資料，甘榮坤（1962.5）是江西彭澤人，1996年4月加入中國共產黨，1983年7月參加工作，江西財經學院財務會計系商業財會專業畢業，大學學歷，經濟學學士，經濟師。
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