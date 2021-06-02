快訊

新北土城養護中心爆感染! 80歲長輩確診 34住民20快篩陽性

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

河南政法委書記 甘榮坤違紀落馬

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共河南省委常委、政法委書記甘榮坤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。（河南法制報）
中共河南省委常委、政法委書記甘榮坤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。（河南法制報）

大陸政法隊伍教育整頓深入開展。繼前山西公安廳長劉新雲之後，又一名政法系統老虎落馬。中共中紀委1日深夜公布，中共河南省委常委、政法委書記甘榮坤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。

據新華社，甘榮坤一周前最後一次公開露面，並提出要推動偵辦一批有影響力的案件。他出生於1962年，畢業於江西財經學院，長期在海關系統工作，曾任海關總署財務裝備司司長、北京海關關長，2013空降湖北擔任副省長。3年後，甘榮坤北上黑龍江，擔任省委常委、政法委書記。2019年9月回到家鄉河南，直至此次落馬。

值得注意的是，去年10月以來，已有江蘇省委常委、政法委書記王立科，遼寧省原政協副主席、省公安廳長李文喜，原中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波，山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲等政法系統高官相繼被查。

根據公開資料，甘榮坤（1962.5）是江西彭澤人，1996年4月加入中國共產黨，1983年7月參加工作，江西財經學院財務會計系商業財會專業畢業，大學學歷，經濟學學士，經濟師。

公安 海關

延伸閱讀

中共二十大人事布局 浙江系樓陽生任河南省委書記

江西米粉 占陸出口米粉比重逾6成

河南老虎咬死飼養員 家屬：我們沒人脈、只能了事算了

江西「功勳人物」債務糾紛遭殺亡 凶嫌作案後自殺

相關新聞

中國人口政策放開允生「三孩」 網：年輕人養自己就很累了

新華社等官方媒體報導，中共中央政治局在周一（5月31日）召開的會議上宣布，實施“一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施...

被指未領有公眾場所牌照 港六四紀念館暫時關閉

香港支聯會決定暫時關閉「六四紀念館」，直至另行通告為止。

河南政法委書記 甘榮坤違紀落馬

大陸政法隊伍教育整頓深入開展。繼前山西公安廳長劉新雲之後，又一名政法系統老虎落馬。中共中紀委1日深夜公布，中共河南省委常...

劉鶴與美財長葉倫視訊 雙方認中美經濟關係十分重要

6月2日上午，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人（負責人）劉鶴與美財政部長葉倫舉行視訊通話...

陸升高批判 王毅：日方不能掩耳盜鈴 將核廢水一排了之

據中國大陸外交部網站2日發布，6月1日，中國大陸國務委員兼外長王毅在貴陽出席金磚國家外長視訊會晤。他強調，日方不能掩耳盜鈴，將核...

疫苗口水戰 劉結一、陸委會互嗆

台灣疫情升溫，兩岸再因疫苗問題掀口水戰。大陸國台辦主任劉結一昨再度表達北京立場稱，大陸願盡力幫助台灣同胞度過疫情防控難關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。