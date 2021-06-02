陸升高批判 王毅：日方不能掩耳盜鈴 將核廢水一排了之

據大陸外交部網站2日發布，6月1日，大陸國務委員兼外長王毅在貴陽出席金磚國家外長視訊會晤。他強調，日方不能掩耳盜鈴，將核廢水一排了之。北京過去多由外交部發言人回應相關問題，王毅的表態似顯示陸方提高批判的力道。

王毅表示，日本福島核電站事故汙染水處置問題，事關全球海洋生態環境安全和各國人民生命健康。日方不能掩耳盜鈴，將核廢水一排了之。

他強調，要敦促日本政府正視自身責任，在利益攸關方和國際機構協商一致之前，不得擅自向海洋排放核汙染水。任何國家都不應該將經濟利益凌駕於生態環境之上，都不應該將本國私利凌駕於人類健康之上。

5月31日，大陸外交部發言人汪文斌回應相關問題時稱，日本政府對內出爾反爾、違背承諾，對外敷衍塞責、背棄義務，在福島核汙染水處置問題上的做法是極不負責任的。

汪文斌指出，核汙染水排海不能成為第一選項，更不能成為唯一選項。中方再次強烈敦促日方負起對人類健康和生態環境應盡的責任，認真回應國際社會、周邊國家以及本國民眾的嚴重關切，重新審視並撤銷錯誤決定，在核汙染水處置問題上，自覺接受利益攸關方和有關國際機構的實質參與、核查和監督，在同各利益攸關方及有關國際機構等充分協商並達成一致之前，不得擅自啟動排海。