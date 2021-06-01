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香港食環署稱：支聯會六四紀念館無證經營

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
香港支聯會秘書長蔡耀昌說，香港政府食環署職員下午到六四紀念館，指該場地沒有公眾娛樂場所牌照。（香港電台網）
香港支聯會秘書長蔡耀昌說，香港政府食環署職員下午到六四紀念館，指該場地沒有公眾娛樂場所牌照。（香港電台網）

香港支聯會秘書蔡耀昌1日說，1日下午2時許有香港政府食環署職員到旺角的六四紀念館，指該場地沒有公眾娛樂場所牌照。

據香港電台報導，食環署回覆查詢說，近日接獲投訴，指有人在旺⻆道一座商業大廈的一個單位內，未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所。食環署經調查及取證後，今日向涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》的人士「展開執法程序」。

食環署表示，根據《公眾娛樂場所條例》第4條，任何人如無根據該條例批出的牌照，不得經營或使用任何公眾娛樂場所。公眾娛樂是指《條例》所指的讓公眾入場的任何娛樂，而不論是否收取入場費，須領取牌照的活動包括展覽和表演等。

另據香港文匯網，香港特首林鄭月娥1日出席行政會議前見記者。被問及「香港支聯會」六四晚會被禁議題時，林鄭月娥強調，「支聯會」是否觸犯香港國安法，將會由執法機構根據證據作出判斷。她強調，在現行憲制體制下，任何人不得破壞甚至顛覆社會主義制度。

香港特首 六四 林鄭月娥

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