聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港食環署稱：支聯會六四紀念館無證經營
香港支聯會秘書蔡耀昌1日說，1日下午2時許有香港政府食環署職員到旺角的六四紀念館，指該場地沒有公眾娛樂場所牌照。
據香港電台報導，食環署回覆查詢說，近日接獲投訴，指有人在旺⻆道一座商業大廈的一個單位內，未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所。食環署經調查及取證後，今日向涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》的人士「展開執法程序」。
食環署表示，根據《公眾娛樂場所條例》第4條，任何人如無根據該條例批出的牌照，不得經營或使用任何公眾娛樂場所。公眾娛樂是指《條例》所指的讓公眾入場的任何娛樂，而不論是否收取入場費，須領取牌照的活動包括展覽和表演等。
另據香港文匯網，香港特首林鄭月娥1日出席行政會議前見記者。被問及「香港支聯會」六四晚會被禁議題時，林鄭月娥強調，「支聯會」是否觸犯香港國安法，將會由執法機構根據證據作出判斷。她強調，在現行憲制體制下，任何人不得破壞甚至顛覆社會主義制度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言