中共定調新一輪攻堅戰：堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰

5月28日，中共中央政治局七常委出席了2021年兩院院士會議。中共總書記習近平透露北京將發起一場攻堅戰，創造一切必要的有利條件解決當前禁錮中國的核心關鍵技術。關鍵核心技術攻堅戰，正成為三大攻堅戰後的第四攻堅戰。

央視《新聞聯播》用18分30秒予以長篇播報習近平發言及會議情況。習說：「要加強原創性、引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰」，在這次會議上，外界認為習近平對外釋放了清晰信號。

同時，又要改革中共領導科技的體制，宣稱要將科技人員從無謂的事務中解脱出來，「賦予科學家更大技術路線決定權和經費使用權，讓科研單位和科研人員從繁瑣、不必要的體制機制束縛中解放出來。實行『揭榜掛帥』、『賽馬』等制度，做到不論資歷、不設門檻」等。

據香港01，這意味着，北京已將解決關鍵核心技術上升為大陸國家攻堅戰略，並準備採取具體的改革行動。攻堅戰被視為大陸官方推進國家整體發展的階段性核心任務，在此之前，習近平曾在2017年秋的中共十九大説明中國要推進防範化解重大風險、精準脱貧、汙染防治三大攻堅戰。此後，北京幾乎投入所有力量以完成三大任務，直到2021年3月，大陸官方宣布已經完成三大攻堅戰的主要目標。

關鍵核心技術攻堅戰則正成為三大攻堅戰的第四攻堅戰。它意味着北京以高層推動，政治任務考核，集中資源力量集中攻關，推動這些問題短時間內解決。

報導稱，2010年前後中國大陸的經濟增長模式已經難以為繼，而尋求可持續發展則必須轉變經濟增長模式，提升中國大陸經濟的技術含量。在此背景下，習近平上台後，大陸主動調整產業結構，明確提出「製造強國2025計畫」。儘管該計畫在隨之而來的2018年中美貿易戰中遭遇挫折，但是這條路被視為正確的、不可動搖的。

於是，2020年十九屆五中全會明確提出堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐。大陸十三屆全國人大四次會議批准的《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，對堅持創新驅動發展、全面塑造發展新優勢作出一系列部署。

與此同時，習近平再三提出要盡快解決「卡脖子」的技術問題，針對產業薄弱環節，實施好關鍵核心技術攻關工程。比如，不久前習近平參加北京清華大學校慶活動時，即再次作出類似要求。清華大學隨即宣布成立集成電路學院，被視為汲取華為中興事件教訓的官方回應。