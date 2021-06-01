俄外長：中俄關係超越了軍事政治同盟

大陸國務委員兼外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫分別向中俄智庫高端論壇作視訊致詞。王毅指出，「中俄睦鄰友好合作條約」（簡稱「條約」）簽署20年，「條約」確立的和平理念和新型國際關係原則符合兩國和兩國人民的根本利益，契合和平與發展的時代主題，經受住了國際風雲變幻的考驗。

據大陸外交部網站消息，王毅指出，中方將同俄方繼續弘揚「條約」精神，堅定不移沿著兩國元首指明的方向前進，在更大範圍、更寬領域、更深層次上推進合作，做帶頭講平等、帶頭講誠信、帶頭講合作、帶頭講守法的負責任大國，同步走向兩國偉大復興，為推動構建人類命運共同體不斷注入新動力。

拉夫羅夫則表示，「條約」基於《聯合國憲章》宗旨、原則以及公認的國際法準則，將相互尊重主權和領土完整，相互尊重對方根據本國國情選擇的發展道路，不允許第三國利用其領土損害對方國家主權、安全和領土完整等共識和彼此相處原則以法律形式固定下來，開創了新型國際關係模式。

拉夫羅夫強調，中俄關係超越了軍事政治同盟，「條約」意義也超越了時代，使兩國關係發展不受傳統框架束縛。當前，一些西方國家企圖偷換概念，用所謂「基於規則的秩序」取代以《聯合國憲章》為核心的國際法體系。

拉夫羅夫說，在此背景下，中俄作為維護世界穩定和戰略平衡的重要力量，就推動建立更加公正、民主、穩定的多極國際秩序開展戰略協作的意義更加凸顯。「條約」將為中俄與時俱進深化戰略協作進一步發揮重要作用。