快訊

快篩陽性PCR卻陰性的遺體1天就火化 里長：家屬情何以堪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉光源拜會林鄭月娥 指堅決反對外部勢力干預香港

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／即時報導
大陸外交部駐港公署特派員劉光源今日拜見香港特首林鄭月娥。圖／大陸外交部駐港公署網站
大陸外交部駐港公署特派員劉光源今日拜見香港特首林鄭月娥。圖／大陸外交部駐港公署網站

新任大陸外交部駐港公署特派員劉光源今日拜見香港特首林鄭月娥。劉光源表示，大陸外交部駐港公署願進一步加強與特區政府的溝通與協作，「共同捍衛國家主權、安全與發展利益，堅決反對外部勢力干預香港事務」。

據大陸外交部駐港公署網站消息，劉光源感謝林鄭月娥和港府對大陸外交部駐港公署工作的大力支持。

劉光源表示，「要調動外交資源，發揮外交所長，為特區政府依法施政營造更好的外部環境，為特區持續發展設置更多的積極議程，為香港同胞提供更多的便利和福祉，推動新時代中國特色大國外交與特區對外交往相互促進、相得益彰」。

林鄭月娥指出，歡迎劉光源到港履新，表示願與公署繼續保持密切協作，全力維護國家主權、安全與發展利益，推動香港對外交往與合作取得新成效。

劉光源是在5月25日抵達香港履新。大陸官方5月19日公布，劉光源獲任命為大陸外交部駐香港特派員公署特派員，接替謝鋒的職務。而謝鋒在年初返回北京後，出任大陸外交部副部長。

香港特首 外交部 林鄭月娥

延伸閱讀

多國要求轉讓疫苗 香港特首：難以做到

「結束一黨專政」倡議違國安法？林鄭：顛覆制度屬違法

多餘疫苗送台灣？ 香港特首：已多國要求轉送

林鄭月娥今簽署香港選制修訂條例 31日刊憲生效

相關新聞

香港食環署稱：支聯會六四紀念館無證經營

香港支聯會秘書蔡耀昌1日說，1日下午2時許有香港政府食環署職員到旺角的六四紀念館，指該場地沒有公眾娛樂場所牌照。

中共定調新一輪攻堅戰：堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰

5月28日，中共中央政治局七常委出席了2021年兩院院士會議。中共總書記習近平透露北京將發起一場攻堅戰，創造一切必要的有...

俄外長：中俄關係超越了軍事政治同盟

大陸國務委員兼外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫分別向中俄智庫高端論壇作視訊致詞。王毅指出，「中俄睦鄰友好合作條約」（簡稱「條...

中國人口政策放開允生「三孩」 網：年輕人養自己就很累了

新華社等官方媒體報導，中共中央政治局在周一（5月31日）召開的會議上宣布，實施“一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施...

劉光源拜會林鄭月娥 指堅決反對外部勢力干預香港

新任大陸外交部駐港公署特派員劉光源今日拜見香港特首林鄭月娥。劉光源表示，大陸外交部駐港公署願進一步加強與特區政府的溝通與...

劉結一稱盼台胞掃除政治障礙 陸委會：見縫插針伎倆

大陸國台辦主任劉結一稱，台灣民眾深受缺乏疫苗之苦，並批評民進黨當局的政治操作。陸委會1日回應稱，「中共藉疫苗對台統戰施壓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。