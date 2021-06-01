劉光源拜會林鄭月娥 指堅決反對外部勢力干預香港

新任大陸外交部駐港公署特派員劉光源今日拜見香港特首林鄭月娥。劉光源表示，大陸外交部駐港公署願進一步加強與特區政府的溝通與協作，「共同捍衛國家主權、安全與發展利益，堅決反對外部勢力干預香港事務」。

據大陸外交部駐港公署網站消息，劉光源感謝林鄭月娥和港府對大陸外交部駐港公署工作的大力支持。

劉光源表示，「要調動外交資源，發揮外交所長，為特區政府依法施政營造更好的外部環境，為特區持續發展設置更多的積極議程，為香港同胞提供更多的便利和福祉，推動新時代中國特色大國外交與特區對外交往相互促進、相得益彰」。

林鄭月娥指出，歡迎劉光源到港履新，表示願與公署繼續保持密切協作，全力維護國家主權、安全與發展利益，推動香港對外交往與合作取得新成效。

劉光源是在5月25日抵達香港履新。大陸官方5月19日公布，劉光源獲任命為大陸外交部駐香港特派員公署特派員，接替謝鋒的職務。而謝鋒在年初返回北京後，出任大陸外交部副部長。