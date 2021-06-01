陸副外長：盼在陸美企「理直氣壯」講好中美合作故事

中美關係持續緊張，但仍有合作交集。大陸外交部副部長謝鋒日前會見上海迪士尼度假區總裁薛逸駿，他重申中美應加強對話溝通、擴大務實合作、妥善管控分歧、避免衝突對抗，並希望「迪士尼等美國在華企業理直氣壯地講好中美合作共贏的故事。」

據大陸外交部網站消息指出，謝鋒表示，當前中美關係正處在重要的十字路口，推動中美關係健康穩定發展，符合包括工商界在內的兩國各界利益，也是國際社會的共同期盼。雙方應按照兩國元首通話精神，加強對話溝通、擴大務實合作、妥善管控分歧、避免衝突對抗，推動中美關係回到健康穩定的正確軌道。

謝鋒還強調，「希望迪士尼等美國在華企業理直氣壯地講好中美合作共贏的故事。」

薛逸駿則介紹了上海迪士尼開業五年來的情況，感謝中方為迪士尼在華營運特別是疫情期間保障人員來華提供的支持和協助。

他表示，無論是迪士尼在華發展還是他本人在華工作生活的經歷都證明，美中經貿合作是互利雙贏的，中國發展對美國是機遇而不是威脅，迪士尼將致力於在中國長期發展，願進一步擴大在華投資，為不斷深化兩國經貿合作發揮積極作用。

薛逸駿指出，美中關係當前的困難是暫時的，迪士尼願結合自身在華發展的經歷，做美中友好的講述者、傳播者、推動者，努力改善美各界對華認知，為促進美中關係及兩國合作貢獻力量。