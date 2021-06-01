寧「躺平」也不生「三孩」 中國女性：別當我們是豬

（德國之聲中文網）38歲的王小姐目前有一兒一女，自營食品進口生意的她對德國之聲表示，「考慮不考慮跟政策出不出台沒關系」，她提到，自己的確有意願，但跟政策無關，而且現在中國「教育畸形」且「開銷太大」。

她說:「政策想計劃就計劃，想生就讓生。真把婦女當成豬了。 生育權本來就是自己的。既已成了它的產物，不能跟著一起作孽，必須抵制。」

42歲的大學教授畢女士沒有小孩，她告訴德國之聲，生育是自己的決定，她和先生是「丁克」（DINK, double income no kids），連一胎也沒有。她強調，在一線城市生活的他們，教育和養孩子的成本太高，擔心會「極大降低生活質量」。

她說：「我和先生都不是獨生子女，家裡有兄弟姐妹已有孩子，沒有傳宗接代的家族壓力。」

畢女士分析，很多人年輕時覺得生孩子是「自然而然的事情」，但隨著年輕增長，發現生孩子其實是一個「可選項」。她觀察到，養兒防老的觀念已經逐漸改變：「很多人老了也一樣孩子不在身邊照顧不到，尤其是那些『出息』孩子，可能離父母越遠。」

她也說道:「我周圍的朋友生二胎的，大多是考慮到一胎孩子未來人生有個互相支持的伴兒，三胎的話，可能未必有再生育的充足動力。」

雖然中國政府表示會有相關的「配套支持措施」，但畢小姐發現，二孩政策下，她的朋友和同學就經常抱怨「配套服務」不足。

她表示：「比如孩子幼兒園前媽媽想早點投入職場，但是沒有托班可帶娃；父母都是雙職工，老一輩年紀也大不方便帶孩子，孩子放學又很早，家長沒辦法去按時接送。第二是教育，目前教育政策在改革期，好多父母疲於研究如何獲取優質教育資源還要輔導功課，還要做孩子保姆和心理輔導師，確實壓力很大。」

畢女士表示，作為「計劃生育政策中成長的一代」，可以理解這個政策「是為國家發展長遠而計」，但她強調：「養育環境才是人們的生育意願的最終決定因素。政策畢竟不是『水閘』，不是開閘就能帶來洩洪般的生育意願。」

先「躺平」再說?

25歲的廖小姐目前還是學生，她接受德國之聲訪問時說，自己崇尚的是「躺平主義」，政府要提倡女性生幾胎對她來說都沒差別。對她來說「躺平主義」，是以一種非暴力但不合作的方式去應對各種不同的政策或規範。

但她也表示，這個問題牽涉到個人意願，所以很復雜。單看網絡調查，雖然很多人跟她一樣有「躺平」這樣的想法，但也有發出「愛國聲浪」會去積極響應國家政策，為了國家需要做出改變。

回到個人層面，廖小姐反而擔心的是女性自主性受到影響，擔心三孩政策給她們帶來壓力。

她說：「因為假設我是個不想生第三個孩子的女生，我就可以跟老公或婆婆說法律不准我生第三個孩子。但現在這個政策開放後，她們便無法這樣回應，那女性在家中又沒有那麼大的話語權，所以這件事我覺得很難說。」

廖小姐提到，這樣的話題也不能不討論爸爸的養育責任，那是一個家庭是否會想要多一個小孩的關鍵因素。

德國之聲訪問了一位42歲的習先生，他用「麻木不仁」來描述新的三孩政策，表示執行起來很困難。已經有一對雙胞胎兒子的他強調，「根本不考慮（三孩）， 因為小孩要精養。 」

他說:「如果是普通撫養那其實都無所謂。但是長大撫養出來，只是一個普通的人， 但是沒有一個家長願意自己的小孩出來都是過著普通的人生。不過如果要精養，學費，輔導費用，課外費用，夏令營的費用。還有他們往後去國外的費用。 這個根本不是普通人能夠想象的」

習先生以外國為例，表示應該要先推動逐利措施。他提到:「不管是西方的歐洲美國，還是亞洲系的新加坡、日本等。都有著很好的福利政策。 而不是我們在很多政策都沒有提出的情況下，就突然提出了這個政策口號。」

比起「喊口號」，習先生表示今非昔比，「或許在50年代可以擼起袖子大幹特幹，盲從可以。但是現在需要的是合理性消費，從性價比的考量」。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】