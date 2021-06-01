從一胎化到三孩 中國生育問題始終難解

中共中央政治局昨天提出實施三孩生育政策，成為中國人口政策重大轉折。回顧實施一胎化以來，中國生育政策始終備受爭議，而「生得起、養不起」更讓民眾對生育三孩持保留態度。

「計劃生育」是中共在1982年9月訂定的基本國策，即按人口政策有計畫的生育，同年12月寫入憲法。主要內容及目的是：提倡晚婚、晚育，少生、優生，從而有計劃地控制人口。

為抑制人口成長，1980年代起到2015年底以前，中國大陸計劃生育以「獨生子女」政策為主。除了只有一個女孩的農村夫妻、夫妻雙方至少一方為獨生子女、自治區和一些省的少數民族等幾種情況可以生育兩個子女。

立茲新聞獎得主方鳳美（Mei Fong）在2008年川震過後，便曾深入調查中國一胎化政策下強制墮胎、超生子女人權議題。

她在調查中發現，許多中國地方政府為了達成一胎化政策數據目標，不惜設置調查人員、獎勵告密，凡是發現孕婦超生，一律強制墮胎。

長年的一胎化政策也導致中國性別比例失衡等社會問題。以今年5月公布的中國大陸第七次全國人口普查為例，目前中國男性比女性多3490萬人，其中分布在20至40歲適婚年齡的男性比女性多1752萬人。

當局近年擔憂勞動力逐漸減少，將無法扶養日增的老年人口，因此先在2015年底放寬生育政策，允許部分夫妻可以擁有兩個孩子，接著於2016年正式實施二孩政策。

不過，二孩政策實施至今多年，中國新生人口形勢卻仍不樂觀。

同樣以今年5月間公布的第七次全國人口普查為例，目前中國大陸總人口共14億1178萬人，年平均成長率為0.53%，比2000年到2010年的年平均成長率下降0.04個百分點。而14歲以下人口雖較上次普查增加1.35個百分點，但60歲以上人口增加5.44個百分點，顯示人口高齡化程度加大。

中國國務院第七次全國人口普查領導小組副組長、國家統計局局長寧吉喆當時便坦言，中國未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力，高齡化已成為今後一段時期的基本國情，勞動年齡人口則逐年緩慢減少。

而在這次人口普查結果公布前，隸屬中共中央宣傳部的光明日報便刊登中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員、社科院人口與勞動經濟研究所副研究員楊舸的署名文章，他在其中提到，中國無法避免生育率下降風險，應盡快優化生育政策，讓自主生育權回歸家庭和個體。

楊舸強調，官方應加快生育政策與經濟社會政策配套銜接，塑造生育友好、兒童友好、家庭友好的政策環境和文化環境，盡力支持有生育需求的家庭達成生育目標，但同時也不得不考慮到各級公共財政的支付能力，量力而行。

中共中央政治局會議則在5月31日提出，「實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施，有利於改善我國人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略、保持我國人力資源稟賦優勢」；各級黨委和政府要加強統籌規劃、政策協調和工作落實，依法組織實施三孩生育政策。

不過，這項政策卻在中國大陸社群網站上引發不小反彈。不少網友算起學齡子女和全家生活的龐大開銷，直指連生一胎都很吃力，更何況生二胎、三胎。如果這些問題不解決，即使完全解除生育限制也沒有太大作用。

從上述現象看來，對北京當局而言，中國的低生育率及高齡化社會已成為不得不面對的「國安問題」，但若無法營造有利生育的環境，即便全面開放生育，恐怕仍難以「催生」。